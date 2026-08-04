La Sociedad de Beneficencia del Hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe inauguró este martes la nueva Sala de Neurología, un espacio construido con fondos propios de la institución que permitirá mejorar la atención y las condiciones de internación de los pacientes.
Así es la nueva Sala de Neurología del Hospital Cullen que dejó atrás el viejo subsuelo
La obra, financiada con fondos propios de la Sociedad de Beneficencia, permitió transformar un sector de 540 metros cuadrados con 19 camas, habitaciones con baño privado, paneles de gases medicinales y equipamiento renovado.
La nueva área cuenta con 19 camas, habitaciones con baño privado, paneles de gases medicinales, mobiliario renovado, equipamiento de última generación y sectores adaptados para el trabajo del equipo de salud. El objetivo principal fue trasladar a los pacientes que permanecían internados en el subsuelo hacia un lugar más luminoso y confortable, pensado para acompañar sus procesos de recuperación.
Servicio estratégico
Durante el acto de inauguración, el director del Hospital Cullen, Bruno Moroni, destacó el impacto de la obra y señaló que representa una mejora tanto para quienes reciben atención como para los trabajadores del hospital. “Inauguramos mucho más que una sala, hoy damos un paso muy importante para seguir mejorando la calidad de atención de los pacientes”, expresó.
Moroni recordó que durante años el servicio de Neurología funcionó en el subsuelo del hospital, donde los profesionales desarrollaron su tarea pese a las limitaciones del espacio. “Allí nuestros equipos realizaron un trabajo extraordinario, pero este espacio ya no ofrecía las condiciones que nuestros pacientes y trabajadores necesitaban”, explicó.
El director resaltó la trayectoria del área, que con más de 60 años se consolidó como referente para la región. Actualmente, atiende entre 25 y 30 pacientes mensuales con accidentes cerebrovasculares (ACV), además de personas con epilepsia, Parkinson, esclerosis múltiple, demencias y enfermedades neuromusculares. “Tenemos un servicio que se destaca por la complejidad y la calidad”, detalló.
También remarcó el rol del personal que sostiene la atención diaria: “Cuando hablo de esto, no solamente hablo de la parte médica, sino de un equipo. Todos los que trabajan acá en el hospital que son parte de esto”.
Una obra impulsada por la Sociedad de Beneficencia
La presidenta de la Sociedad de Beneficencia del Hospital Cullen, Cristina Prono, destacó el esfuerzo institucional que permitió concretar el proyecto y recordó que durante años trabajaron para mejorar las condiciones de internación.
“Finalmente estamos inaugurando el servicio de Neurología. Y esto no es menor. Hace muchos años, quizás décadas, que ansiábamos el día en que pudiéramos mejorar las condiciones de los enfermos que hoy se internan en el subsuelo de este hospital”, expresó.
Prono describió el antiguo sector como “un lugar lúgubre y que no contribuye a mejorar el ánimo de los pacientes” y destacó el cambio que implica el traslado hacia la nueva sala. “Ahora serán trasladados a un lugar luminoso para su recuperación. Felizmente el día llegó”, afirmó.
La titular de la institución explicó que la obra fue realizada íntegramente con recursos propios y con el acompañamiento de colaboradores. “Es una obra que la hemos hecho con fondos propios de la Sociedad de Beneficencia. Tenemos muchos colaboradores, tenemos gente que colabora desinteresadamente y constantemente”, señaló.
El nuevo espacio cuenta con 540 metros cuadrados renovados, con infraestructura diseñada para brindar mayor comodidad a los pacientes y mejores condiciones laborales al personal sanitario.
El reconocimiento al sistema de salud público
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó de la inauguración y destacó el compromiso de la Sociedad de Beneficencia y de los trabajadores sanitarios. “Es un gusto y es un honor estar acá presente en este acto tan importante”, afirmó, y valoró la tarea solidaria de la institución al señalar que refleja una idea de ciudadanía vinculada al compromiso con los demás.
“Venir aquí y ver el esfuerzo de la Sociedad de Beneficencia en un trabajo solidario, comprometido, pero fundamentalmente pensando en los demás, refleja este concepto de ciudadanía”, sostuvo.
El mandatario provincial también resaltó el funcionamiento del sistema de salud santafesino y el trabajo de sus equipos. “Podemos mostrar que todos los días avanzamos, que el Estado invierte, pero fundamentalmente hay personal que está comprometido, que deja la vida, que se pone la camiseta, que quiere la salud pública y que cree en lo que hace”, expresó.
Por su parte, la ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, hizo hincapié en la importancia del recurso humano dentro de los hospitales. “Estos espacios de construcción hermosos, luminosos, cómodos, dignos, no son nada si adentro no hay un equipo de salud absolutamente valioso que hace que todos estemos orgullosos de la salud pública de la provincia de Santa Fe”, manifestó.
Además, destacó la formación profesional dentro del sistema sanitario y el papel de los residentes. “Nosotros venimos a trabajar y a cumplir. Y pensamos en un Estado presente”, afirmó.
La inauguración de la nueva Sala de Neurología marca un avance en la modernización del Hospital Cullen y fortalece un servicio considerado clave para la atención de patologías neurológicas de alta complejidad.