Salud

Reconquista: licitan la compra de una torre de videoendoscopía para el Hospital Central

Con un presupuesto oficial de 222 millones de pesos, el Ministerio de Salud de Santa Fe abrió el proceso licitatorio para adquirir una torre de videoendoscopía de alta definición destinada al Hospital Central de Reconquista. El nuevo equipamiento permitirá ampliar la capacidad diagnóstica y terapéutica en patologías digestivas y respiratorias.