El Ministerio de Salud de Santa Fe lanzó la licitación para la adquisición de una torre de videoendoscopía de alta definición destinada al Hospital Central de Reconquista. La inversión, con un presupuesto oficial de 222 millones de pesos, permitirá renovar el equipamiento existente e incorporar tecnología para mejorar el diagnóstico y tratamiento de distintas patologías.
Reconquista: licitan la compra de una torre de videoendoscopía para el Hospital Central
Con un presupuesto oficial de 222 millones de pesos, el Ministerio de Salud de Santa Fe abrió el proceso licitatorio para adquirir una torre de videoendoscopía de alta definición destinada al Hospital Central de Reconquista. El nuevo equipamiento permitirá ampliar la capacidad diagnóstica y terapéutica en patologías digestivas y respiratorias.
La nueva torre posibilitará la realización de procedimientos diagnósticos y terapéuticos del aparato digestivo superior e inferior, además de intervenciones sobre la vía biliar. También permitirá efectuar prácticas mínimamente invasivas, contribuyendo a reducir riesgos, tiempos de recuperación y, en muchos casos, evitar cirugías convencionales.
El director del Hospital Central de Reconquista, Juan José Nardin, explicó que la incorporación permitirá reemplazar el equipo utilizado por la institución desde antes del traslado al actual edificio, el cual dejó de estar operativo por falta de posibilidades de reparación.
"Esta licitación nos permitirá reemplazar el equipo que el hospital tenía desde antes de la migración al edificio actual y que ya no tenía reparación. Este proceso es el resultado del trabajo conjunto que venimos desarrollando con el Ministerio de Salud para seguir fortaleciendo la capacidad de respuesta del hospital", señaló.
Nardin destacó además que la renovación del equipamiento permitirá sostener y ampliar el acceso a estudios y tratamientos de alta complejidad para pacientes de Reconquista y de toda la región norte de la provincia.
El director también indicó que la incorporación de esta tecnología coincide con una nueva etapa institucional para el hospital, tras la conformación de un Consejo de Administración, lo que permitirá continuar impulsando mejoras en la prestación de los servicios de salud.
Equipamiento de alta definición
La torre estará integrada por cuatro videoendoscopios con monitor médico de 24 pulgadas y tecnología de alta definición (HD), lo que garantizará una mejor calidad de imagen durante los estudios.
Entre sus componentes se encuentra un videogastroscopio para examinar el esófago, el estómago y el duodeno, facilitando el diagnóstico de enfermedades como gastritis, esofagitis, úlceras, enfermedad celíaca y otras afecciones digestivas, además de permitir la toma de biopsias y la detección precoz de lesiones tumorales.
El equipamiento también incluirá un videocolonoscopio, destinado a la exploración del intestino grueso y del tramo final del intestino delgado. Esta herramienta resulta clave para la prevención del cáncer colorrectal, ya que posibilita detectar y extraer pólipos durante el mismo procedimiento, además de estudiar enfermedades inflamatorias intestinales.
Por otra parte, contará con un videoduodenoscopio para realizar intervenciones sobre la vía biliar y el páncreas, como la extracción de cálculos, la colocación de prótesis y el tratamiento de diversas patologías.
Finalmente, la torre incorporará un videobroncoscopio para el abordaje de enfermedades respiratorias, permitiendo efectuar estudios, lavado broncoalveolar y toma de biopsias.
Con esta incorporación, el Hospital Central de Reconquista ampliará su capacidad para realizar estudios diagnósticos y procedimientos terapéuticos de mayor complejidad, beneficiando a pacientes de todo el norte santafesino.