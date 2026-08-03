La infraestructura educativa del departamento San Justo continúa ampliándose con nuevas obras destinadas a mejorar las condiciones de enseñanza. De acuerdo con un balance realizado por el senador provincial Rodrigo Borla, desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro ya se construyeron o se encuentran en ejecución 30 nuevas aulas en establecimientos educativos del departamento.
Borla destacó la construcción de 30 aulas en escuelas del departamento San Justo
El senador provincial Rodrigo Borla destacó el avance del programa "Mil Aulas" en el departamento San Justo, donde desde el inicio de la actual gestión provincial se construyeron o están en ejecución 30 nuevos espacios para el dictado de clases. Además, confirmó que otras cinco instituciones educativas de la ciudad y el distrito San Justo serán incorporadas a una nueva etapa del plan.
El legislador sostuvo que la magnitud de la inversión puede dimensionarse si se compara con la capacidad de las escuelas de nivel medio. Según explicó, las normativas de infraestructura escolar indican que una escuela urbana de tamaño medio suele contar entre siete y doce aulas, mientras que los establecimientos de mayor dimensión poseen entre doce y dieciocho o más.
"Teniendo en cuenta estos parámetros, en base a datos fehacientes de la estructura edilicia escolar en el país, en nuestro departamento no hay dudas de que la cantidad de nuevos espacios para el dictado de clases supera ampliamente la construcción de dos grandes escuelas", afirmó Borla.
El programa "Mil Aulas" como eje de la política educativa
El senador remarcó que las obras forman parte del programa provincial "Mil Aulas", impulsado por el gobierno santafesino para ampliar la infraestructura escolar en todo el territorio.
En ese sentido, recordó que el departamento San Justo tuvo un lugar destacado en el inicio del plan, ya que la primera aula inaugurada en la provincia bajo este programa se habilitó en la localidad de La Criolla durante 2024, con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro.
"Esta política fue implementada por nuestro gobernador desde el primer día de su gestión y tuvo su punto de partida justamente en nuestro departamento", señaló el legislador.
Cinco nuevas obras para escuelas de San Justo
Borla también destacó que recientemente, en la Casa de Gobierno, se firmaron nuevos convenios para continuar ampliando la infraestructura educativa en la provincia.
En esta nueva etapa, cinco establecimientos educativos de la ciudad y el distrito San Justo serán incorporados al programa y contarán próximamente con nuevas aulas destinadas al desarrollo de las actividades escolares.
El senador subrayó que cada una de estas intervenciones surge del trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, los equipos directivos y las comunidades educativas.
"Estas obras nacen del trabajo conjunto con directivos y comunidades educativas, que conocen mejor que nadie las necesidades de cada institución. Más aulas significan mejores condiciones para enseñar y aprender", concluyó.
Con la incorporación de estos nuevos espacios, el departamento San Justo continúa fortaleciendo su infraestructura escolar, en una estrategia orientada a acompañar el crecimiento de la matrícula y brindar mejores condiciones para estudiantes y docentes.