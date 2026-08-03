Educación

Borla destacó la construcción de 30 aulas en escuelas del departamento San Justo

El senador provincial Rodrigo Borla destacó el avance del programa "Mil Aulas" en el departamento San Justo, donde desde el inicio de la actual gestión provincial se construyeron o están en ejecución 30 nuevos espacios para el dictado de clases. Además, confirmó que otras cinco instituciones educativas de la ciudad y el distrito San Justo serán incorporadas a una nueva etapa del plan.