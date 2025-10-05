Impactante cambio en la circunvalación oeste de Santa Fe con iluminación en el tramo norte

Quienes transiten por estos días por la circunvalación oeste de la ciudad de Santa Fe notarán que a la tardecita ya se puede contemplar la flamante iluminación en el tramo norte del corredor vial que bordea la capital provincial.
A la altura del Mercado y del country, en el límite con Recreo, se encendieron las flamantes luminarias. Del mismo modo, se actualizó el sistema en otros tramos del corredor que bordea la ciudad capital.
A partir de las tareas llevadas a cabo a la altura de las bajadas del Mercado de Productores y de calle Monseñor Rodríguez, que da acceso al country Los Molinos (oeste) y hacia Cabaña Leiva (Santa Fe ) y Recreo, se logró iluminar un sector de alto tránsito que permanecía históricamente a oscuras.
Se instalaron postes tanto en la banquina de ambas manos como en medio del guardrail que bordea el camino. Así, la circulación nocturna ganó en seguridad y confort para quienes utilizan esta vía rápida.
En marzo de 2024, apenas unos meses de cambio de gobierno en los tres estamentos del Estado, El Litoral publicó un informe audiovisual donde expuso el preocupante panorama del corredor vial. “Ingresar a Santa Fe y recorrer la circunvalación, un viaje a oscuras y peligroso”, fue el título del artículo, que además hacía mención a la Ruta Nacional 168.
El “modo oscuro” de la circunvalación era notorio, sobre todo en puntos claves y de denso tránsito como el rulo de Cilsa, el cruce con la autopista Santa Fe - Rosario, y los accesos de Gorostiaga (hipódromo) y los del norte, mencionados en el comienzo de esta nota.
“El corredor rápido que circunda la capital santafesina intercala luces y sombras”, fue una de las aseveraciones del informe que bien puede resumir cómo se encontraba la circunvalación.
Como se informó oportunamente, el gobierno provincial se hizo cargo de la tarea inconclusa, que formó parte del listado de las obras que el Estado nacional abandonó en el cambio de gestión, a fines de 2023.
En marzo de este 2025, el propio gobernador Pullaro dejó habilitado parte de la luminaria nueva, la que hoy benefician a miles de conductores.
Al respecto, el gobernador dijo: “Es una obra más que está llevando adelante el Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Esto era un convenio que debió hacerse cargo el Gobierno nacional, pero no podíamos permitir que sobre esta traza nacional siguiera estando como estaba, que realmente era una boca de lobo”.
En aquella oportunidad, los trabajos alcanzaron hasta el Relleno Sanitario, con la colocación de 281 columnas de doble brazo y 146 de brazo.
Esa noche, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, anunciaba la segunda etapa, que comprendió el tramo sur, desde la Casa de Gobierno (calle 3 de Febrero) hasta el Rulo de Cilsa. Trabajos que también ya se pueden ver al transitar por la noche.
