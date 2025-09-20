Por día y año: cómo es la radiografía del tránsito en el área metropolitana de Santa Fe
Vialidad Nacional lleva un minucioso muestreo de las rutas de su jurisdicción en todo el país. En Santa Fe se incluyen las que circundan la capital provincial. RN 168, la ex RN 11 y los tramos de la circunvalación oeste. El drástico descenso en la pandemia, la recuperación posterior y una reciente caída en el tráfico.
La Ruta Nacional 168, el acceso Este a la capital santafesina. Foto: Manuel Fabatía
Quienes circularon por estos días por la circunvalación oeste de la ciudad de Santa Fe notaron la presencia de unos cables amurados al pavimento, a la altura del hipódromo. El Litoral consultó a Vialidad Nacional y explicaron que se trata de unos sensores contadores de vehículos. Los dispositivos fueron colocados esta semana y ya fueron retirados.
Estos aparatos se utilizan para hacer mediciones de tránsito en rutas nacionales, cabe recordar que la circunvalación forma parte del trazado de la RN 11, hay puestos fijos y móviles como éste que se colocó a la altura de calle Gorostiaga. No miden velocidad ni emiten multas, aclararon, al tiempo de detallar que los sensores obtienen valores de tránsito diario medio anual, para cada tramo.
La información obtenida es recolectada, procesada por VN y luego volcada al sitio web oficial del organismo. En esa plataforma, se puede ver el histórico de cada tramo y los datos de cada año. En el glosario interno se reconoce a TDMA como “tránsito diario medio anual”, es un promedio de los vehículos que pasaron por día en el lugar analizado.
Un ejemplo, en el mencionado punto de la circunvalación oeste en 2024, el TDMA llegó a 24.631. De ese total, la gran mayoría (82,4%) fueron vehículos livianos (autos y camionetas); mientras que el 11,7% corresponde a: ómnibus de larga distancia, camiones con acoplado y camiones con semirremolque. El 5,9% restante es de camiones sin acoplado, ómnibus de corta distancia y combis de pasajeros.
La circunvalación oeste, con más tráfico a la altura del hipódromo. Foto: Fernando Nicola
Puntos estratégicos
Siguiendo con el análisis del tráfico del oeste de la capital provincial, cabe mencionar que el tránsito diario medio anual en 2024 del puesto ubicado a la altura de calle Monseñor Rodríguez, en el límite entre Santa Fe y Recreo, fue de 12.600 vehículos.
Hacia el tramo sur de la circunvalación, cuya nomenclatura oficial es A007, desde calle 1° de Mayo (altura derivador Club Naútico Sur) hasta el acople con RN 11 el TDMA fue 18.600. Mientras que el tramo, desde altura Juan de Garay hasta el derivador antes mencionado el TDMA fue 37.900.
En comparación, se aprecia con claridad que el tramo sur de la circunvalación es claramente más utilizado que en el norte. Lo anterior se refuerza al observar los datos que arrojó el sensor ubicado en el tramo desde el sector sur de la circunvalación y hasta el cruce con la Ruta Provincial 1: 41.417 vehículos en el TMDA.
VN estudia año a año el tráfico vehicular de los corredores de su jurisdicción. Foto: Fernando Nicola
La mayoría de esos vehículos (88,5%) corresponde a los considerados livianos: autos y camionetas; el 6,9% a camiones sin acoplado, ómnibus de corta distancia y combis de pasajeros y el restante 4,6% ómnibus de larga distancia, camiones con acoplado y camiones con semirremolque.
Otro dato llamativo aparece cuando se analiza el sector de la RN 168 comprendido desde el cruce con la RP1 y hasta el túnel subfluvial Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis. El valor del TMDA de 2024 para este tramo baja considerablemente en relación a su predecesor: 11.503.
Así las cosas se puede inferir que el tráfico denso del área metropolitana santafesina está comprendido por la circulación con la Ruta 1 y los distritos costeros. Sin embargo, cabe resaltar que en este trayecto se incrementa el porcentaje de colectivos y camiones, que pasó de 4,6% a 11,1%. El de vehículos livianos se mantiene como el principal pero baja unos puntos: 84,8%.
El tráfico se incrementa con la población de la Costa. Foto: Flavio Raina.
La pandemia un quiebre
Otra forma de analizar los datos es poner la lupa sobre la evolución del tránsito con el correr de los últimos años. La serie histórica que tiene visible Vialidad Nacional abarca desde 2006. Sin lugar a dudas, el 2020 con el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), aplicado en marzo de ese año por el avance de la pandemia de Covid-19, se redujeron los números en gran medida.
Por caso, tomando desde 2016, en la RN 168 el histórico tuvo el siguiente movimiento en el tramo hasta la RP1: en 2016, se registraron 40.710 vehículos; en 2017, 53.269 (el máximo de los últimos tiempos); en 2018, 49.343; en 2019, 47.202 y en 2020, el quiebre: 30.459. La secuencia continúa con 2021: 38.241 vehículos; en 2022, 42.869; en 2023, 42.788 y volvió a bajar en 2024: 41.417.
En la circunvalación oeste, en el sensor ubicado a la altura de calle Gorostiaga tiene la siguiente línea histórica:
2016: 22.000
2017: 23.901
2018. 25.917
2019: 23.836
2020: 19.777
2021: 25.851
2022: 27.685
2023: 27.700
2024: 24.631
