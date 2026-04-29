El calendario santafesino tiene días que no necesitan explicación. El 29 de abril es uno de ellos. Cada año, la fecha vuelve con el peso de la memoria, con imágenes que siguen intactas en el recuerdo colectivo y con la necesidad de mirar hacia atrás para entender una parte profunda de la identidad de la ciudad.
A 23 años de la inundación de 2003, Santa Fe vuelve a mirar al agua y a su memoria
Cada aniversario vuelve a poner en primer plano los relatos de los vecinos, la reconstrucción de los barrios y el ejercicio de memoria colectiva sobre una jornada que cambió la historia urbana de la capital provincial.
En 2003, el avance del río Salado transformó para siempre la vida de Santa Fe. Un tercio de la ciudad quedó bajo agua, más de 40 barrios fueron afectados y miles de familias debieron abandonar en cuestión de horas sus casas, sus pertenencias y su rutina cotidiana.
Sin embargo, con el paso de los años, la fecha también fue tomando otro significado: el de la memoria, la reconstrucción y la resiliencia.
Una ciudad que aprendió a recordar
La inundación no solo dejó marcas materiales. También dejó huellas invisibles que todavía atraviesan a generaciones enteras. Para muchos santafesinos, aquel día permanece asociado a la solidaridad espontánea, a las escuelas convertidas en centros de evacuados, a las manos tendidas entre vecinos y al esfuerzo colectivo por volver a empezar.
Santa Fe aprendió a recordar desde la experiencia compartida. Cada aniversario renueva los actos, las muestras fotográficas, los encuentros en plazas y espacios públicos, y también las conversaciones familiares donde vuelven a aparecer las historias de aquellos días.
La memoria del agua sigue presente en los barrios, en las paredes que alguna vez conservaron la marca de la altura alcanzada por el río y en los relatos de quienes aún hoy recuerdan el sonido de las sirenas, el barro y el silencio posterior.
Del dolor a la reconstrucción
A 23 años, la fecha ya no solo convoca al recuerdo de lo ocurrido, sino también a la reflexión sobre cómo la ciudad se reconstruyó y cómo la experiencia modificó la manera de pensar el territorio, la infraestructura y la prevención.
Santa Fe volvió a levantarse. Lo hizo desde sus instituciones, desde sus barrios y, sobre todo, desde su gente. La ciudad que salió del agua fue también una ciudad distinta, más consciente de su vínculo con el río y de la importancia de sostener viva la memoria.
Porque el 29 de abril no es solo una fecha del pasado. Es parte del presente santafesino, una jornada que año tras año invita a recordar, a homenajear y a reafirmar que la memoria colectiva también construye futuro.