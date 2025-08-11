24a Jornada Anual de la Escuela de Orientación Lacaniana
El próximo sábado 23 de agosto, la ciudad será sede de las XXIV Jornadas Anuales de la Escuela de la Orientación Lacaniana, tituladas: “Habitar un cuerpo, lo que habla y lo que no”.
Encuentro dedicado a psicólogos, estudiantes y público interesado en el psicoanálisis lacaniano.
La actividad se realizara desde las 9 hs en el Liceo Municipal “Antonio Fuentes del Arco” (Molino Marconetti) ubicado en calle 1 de Enero S/N del Dique II del Puerto de Santa Fe y contara en la apertura con la presencia de las psicoanalistas Alejandra Glaze, Fabián A. Naparstek y Silvia E. Tendlarz, (presidenta del Consejo Estatutario de la EOL Argentina).
En dicha oportunidad se darán cita profesionales de todo el país, para trabajar“…el difícil problema que para cada sujeto, conlleva la relación con su cuerpo, ese que se puede pretender propio pero que, sin embargo, comporta una ajenidad radical”1; el desarrollo de la jornada será una ocasión propicia para el intercambio de saberes, orientados por un argumento epistémico vivaz. Nuestras mesas simultáneas invitan a la conversación, a partir de la presentación de trabajos libres y contribuciones en torno a la temática, así como también nos traerán una casuística proveniente tanto de la clínica particular como la del ámbito institucional donde los psicoanalistas desarrollan su práctica.
Profesionales de todo el país reunidos para debatir sobre la relación con el cuerpo.
Durante el encuentro se realizaran dos mesas plenarias; por la mañana, se llevara adelante una bajo la modalidad interdiscursiva, donde se analizaran los discursos jurídico y de la comunicación social, en el entrecruzamiento “Cuerpo, Derecho y Tecnologías”; en tanto que por la tarde, se realizara la mesa plenaria clínica, titulada “Cuerpos desbordados”, con presentación de casos de la práctica del psicoanalista en los ámbitos jurídico penal y hospitalario.
Las jornadas están dirigidas a profesionales de la psicologia, estudiantes y a todo aquel interesado en escuchar la perspectiva que el psicoanálisis de la orientación lacaniana abre en torno a las enseñanzas de Jacques Lacan, desde su clínica renovada a la altura de la época.
Las inscripciones a las jornadas están abiertas, los formularios se encuentran disponibles en las redes sociales de la Escuela de Orientacion Lacaniana (seccional Santa Fe); Instagram y Facebook: eolseccsantafe, Web: eolsantafe.com.ar o por E-mail a[email protected].
El Cartel Epistémico estara a cargo de Noelia Mayer, Aníbal Mendiburo, Guillermina Ritsch y Fabián A. Naparstek.Autoridades de la Sección: Camila Candioti (Directora).
