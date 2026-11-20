Hay lugares que guardan historias de generaciones. Canchas en las que muchos aprendieron a jugar, compartieron tardes con amigos y encontraron en el deporte un espacio de pertenencia. La plaza Rebecq, en Santa Fe, es uno de esos sitios.
La plaza Rebecq recupera su cancha de básquet en la ciudad de Santa Fe
Un grupo de vecinos y amantes del básquet, junto con el acompañamiento de instituciones y del senador Paco Garibaldi, puso en valor uno de los playones más antiguos de la ciudad.
Durante años, su playón de básquet fue punto de encuentro para jugadores del barrio y de otros sectores de la ciudad, pero el deterioro de los aros y del piso había complicado cada vez más su uso. Ahora, después de un trabajo de recuperación, vuelve a abrir sus puertas con una imagen renovada y la ilusión de que nuevas generaciones puedan apropiarse de ese espacio.
La iniciativa forma parte de un proyecto impulsado por Two and One, un grupo de personas que se autoconvocó para recuperar las canchas de básquet de la ciudad. La intervención en Rebecq es la cuarta plaza recuperada y la quinta cancha puesta en valor desde que comenzaron con esta tarea el año pasado.
La inauguración será este domingo, desde las 15, con un torneo de básquet 5 contra 5, DJ en vivo, feria de emprendedores, shows de breakdance y distintas propuestas vinculadas a los movimientos urbanos. La intención es que la jornada sea una celebración abierta a las familias y a todos aquellos que quieran volver a disfrutar de la cancha.
Una cancha con historia que vuelve a llenarse de vida
Matías Broda, integrante de Two and One y vecino de la zona, conoce de cerca la historia del playón. Según contó, se trata de una de las canchas más antiguas de Santa Fe y un lugar por el que pasaron muchos de quienes jugaron al básquet en la calle.
Con el paso del tiempo, los aros se fueron rompiendo y el piso se deterioró hasta dificultar la práctica deportiva. En algunas ocasiones, incluso, jugar allí podía resultar peligroso.
Por eso, verla recuperada tiene para quienes impulsaron el proyecto un significado que va más allá de la mejora material. “Hoy verla así restaurada y nueva nos llena de orgullo, alegría y la verdad que nos da muchas ganas de continuar”, expresó Broda.
La recuperación busca devolverle a la plaza una actividad que había perdido espacio y ofrecer mejores condiciones para que chicos, jóvenes y adultos puedan encontrarse alrededor del deporte.
Un proyecto que busca recuperar más de 40 playones
El trabajo en Rebecq no es una acción aislada. Según explicó el senador Paco Garibaldi, el grupo tiene relevados más de 40 playones en Santa Fe y localidades cercanas. El recorrido comenzó en barrio Chalet, continuó por Huergo y también llegó a Santo Tomé. Ahora, con la intervención en Rebecq, el proyecto suma un nuevo espacio recuperado y tiene otros sectores en vista.
Garibaldi destacó el valor del trabajo conjunto entre quienes impulsan la iniciativa, artistas, empresas que realizan aportes y vecinos que se comprometen con el cuidado de los espacios públicos.
Para el senador, acompañar este tipo de propuestas es una forma de invertir en los más chicos y de darle continuidad al impulso deportivo que dejaron los Juegos Suramericanos. La idea, sostuvo, es que ese acontecimiento no sea solamente un recuerdo, sino que deje una marca duradera en la ciudad.
También remarcó que la tarea del Estado consiste tanto en realizar obras como en acompañar a quienes tienen proyectos y trabajan para concretarlos.
El desafío de cuidar lo que se recupera
La puesta en valor de la cancha también abre una discusión sobre la responsabilidad colectiva en el mantenimiento de los espacios públicos. Garibaldi consideró que el compromiso de los vecinos es fundamental para evitar que las mejoras vuelvan a deteriorarse.
“Cuando ven que las cosas se hacen bien y se respeta su identidad, lo cuidan y ayudan a cuidar”, señaló. En ese sentido, planteó que recuperar un playón no alcanza si después no existe una tarea compartida para conservarlo.
La plaza Rebecq vuelve a ofrecer una cancha en condiciones para jugar, pero también recupera un punto de encuentro para el barrio. La jornada de este domingo será una oportunidad para celebrar ese trabajo y para que el básquet vuelva a ocupar el lugar que supo tener en ese espacio.
Detrás de los nuevos aros y del piso renovado hay una apuesta más amplia: que las plazas sigan siendo lugares donde encontrarse, compartir y construir comunidad. Y que cada chico que llegue con una pelota encuentre una cancha disponible para empezar su propia historia.