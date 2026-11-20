La plaza Amílcar Brusa, uno de esos espacios de la costanera santafesina que forman parte de los recuerdos de varias generaciones, será puesta en valor con una obra que busca recuperar su atractivo como lugar de encuentro, recreación y paseo.
Renovarán la plaza Amílcar Brusa en la costanera de Santa Fe
La obra contempla nuevos senderos, iluminación, juegos infantiles, mejoras en sanitarios y espacios para emprendedores. El proyecto recibió siete ofertas, seis por debajo del presupuesto oficial de $324 millones, y tiene un plazo de ejecución previsto de 120 días.
Allí, cerca del tradicional Quincho de Chiquito y de la recordada Alfombra Mágica, el proyecto propone renovar el entorno y sumar infraestructura para que vecinos, visitantes y emprendedores puedan disfrutar de un espacio público más integrado a la vida de la ciudad.
La iniciativa fue impulsada de manera conjunta por el municipio, la Provincia y distintas instituciones. En la jornada de apertura de sobres se presentaron siete ofertas: seis quedaron por debajo del presupuesto oficial, establecido en 324 millones de pesos.
Según explicó Eduardo Rudi, secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica de la Municipalidad de Santa Fe, la obra tendrá un plazo de ejecución de 120 días.
El funcionario destacó el carácter participativo del proyecto y el objetivo de recuperar un sector especialmente querido de la costanera oeste. La intervención no apunta solamente a mejorar la infraestructura: también busca devolverle protagonismo a un lugar asociado al esparcimiento familiar, los juegos infantiles y los encuentros frente a la laguna.
Detalles del equipamiento previsto
El proyecto contempla la incorporación de equipamiento y mobiliario urbano, la construcción de nuevos senderos y la puesta en valor del sector de vestuarios, baños y sanitarios. También prevé iluminación para acompañar los recorridos, juegos para chicos y espacios destinados a actividades recreativas.
Uno de los puntos centrales será la incorporación de un área para emprendedores, con la intención de que la plaza funcione como un paseo en el que convivan el descanso, el entretenimiento y la actividad comercial.
Rudi explicó que la idea es transformar el lugar en un espacio adecuado para desarrollar distintas propuestas, con infraestructura que acompañe tanto a quienes se acercan a pasear como a quienes buscan mostrar y comercializar sus productos.
El senador Paco Garibaldi definió al sector como parte del corredor verde más importante de la ciudad, por su ubicación frente a la laguna y su relación con la playa de la costanera oeste. Según estimó, entre 10.000 y 15.000 personas podrían frecuentar esos espacios durante los fines de semana.
También remarcó que la puesta en valor responde a una decisión de trabajar sobre uno de los lugares que identifican a Santa Fe. “Tenemos la costanera que es una envidia para cualquier localidad de la Argentina que no tiene llegada al río”, expresó, al tiempo que planteó que ese valor no debe ser motivo para conformarse con lo existente, sino un impulso para seguir mejorándolo.
La intervención tiene, además, un componente afectivo. Para muchos santafesinos, la plaza Amílcar Brusa está ligada a recuerdos de infancia y a tardes compartidas en familia. Marita Moyano, representante de los emprendedores de CAME, hizo referencia a la historia del lugar y a los espacios de juegos que serán recuperados.
“Recordamos nuestra Alfombra Mágica y todos los espacios de juegos para niños que se van a poner en valor”, señaló. También destacó que las plazas son lugares de encuentro para los vecinos, que se acercan a tomar mate, pasear y compartir actividades con los más chicos.
Feria y oportunidad para emprendedores
Para el sector emprendedor, la obra representa la posibilidad de contar con un nuevo punto de visibilidad y comercialización. Moyano estimó que el espacio podría tener capacidad para alrededor de 50 emprendedores, que tendrían la oportunidad de exhibir sus productos durante los fines de semana.
La propuesta también fue valorada desde el área turística. Marcela Aeberhard señaló que la costanera es un destino habitual para quienes visitan Santa Fe y mencionó al Quincho de Chiquito y al espacio gastronómico Sabores del Río como puntos de referencia para los contingentes que llegan a la ciudad.