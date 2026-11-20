Lugar emblemático

Renovarán la plaza Amílcar Brusa en la costanera de Santa Fe

La obra contempla nuevos senderos, iluminación, juegos infantiles, mejoras en sanitarios y espacios para emprendedores. El proyecto recibió siete ofertas, seis por debajo del presupuesto oficial de $324 millones, y tiene un plazo de ejecución previsto de 120 días.