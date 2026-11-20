Políticas sociales

“Las familias están criando solas”: la advertencia sobre la crisis de los cuidados y las infancias

Dos exposiciones pusieron el foco en el deterioro de las redes de contención, las desigualdades que se acumulan a lo largo de la vida y la necesidad de que el Estado articule políticas de cuidado. El desafío es reconstruir las tramas institucionales y comunitarias que acompañen a las infancias, adolescencias y adultos mayores.