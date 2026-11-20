La crianza suele pensarse como una responsabilidad familiar. Pero ¿qué sucede cuando el trabajo, la escuela, los centros de salud y las redes comunitarias dejan de funcionar como sostén? ¿Hasta dónde pueden llegar madres y padres cuando deben resolver en soledad situaciones que exceden sus posibilidades? Dos exposiciones sobre políticas sociales y sistemas de cuidados plantearon que criar no es solamente una tarea privada, sino social que necesita de una trama institucional.
“Las familias están criando solas”: la advertencia sobre la crisis de los cuidados y las infancias
Dos exposiciones pusieron el foco en el deterioro de las redes de contención, las desigualdades que se acumulan a lo largo de la vida y la necesidad de que el Estado articule políticas de cuidado. El desafío es reconstruir las tramas institucionales y comunitarias que acompañen a las infancias, adolescencias y adultos mayores.
Bajo el título “Cuidar es construir ciudad: redes y políticas públicas para sostener la vida cotidiana”, el encuentro se realizó este miércoles en el Centro Español de Santa Fe, organizado por los centros de estudios Nexo Santa Fe, Demos y Cemupro. La apertura estuvo a cargo de Laura Mondino, el senador Julio Garibaldi y la diputada Clara García.
Vanesa D’Alessandre -socióloga, magíster en Políticas Públicas y Desarrollo Humano, y codirectora de la línea “Crianza, Enseñanza y Cuidado” en Ciaesa-Udesa- llevó el debate al terreno de las infancias, las adolescencias y las familias.
“Cuando hablo de crianza, me refiero al conjunto de tareas y recursos que destinamos colectivamente a hacer que las personas crezcan. Es decir, acompañarlas en ese tránsito, desde la total dependencia en la que nacimos hasta la autonomía necesaria para participar activamente de la sociedad”, definió. Y fue contundente: “Si bien la crianza tiene su epicentro en las familias, es y siempre fue una actividad social”.
La sociedad depende del desarrollo de las nuevas generaciones y, al mismo tiempo, las familias necesitan del mercado laboral, la salud, la educación y la protección social. “Las familias no crían solas. El amor es imprescindible para formar una persona, pero no alcanza”, afirmó.
A ese conjunto de relaciones lo denominó “trama de crianza”. Los recursos que circulan por esa red y su distribución inciden en el tipo de sociedad que se construye: “Más igualitaria y solidaria o, por el contrario, más violenta, desigual y fragmentada”, dijo.
Desde esa perspectiva, sostuvo que la violencia juvenil, las adicciones, la crisis de salud mental, el abandono de las infancias y la soledad no pueden analizarse por separado. “Muchas de las manifestaciones más perturbadoras de la crisis actual son reflejo del deterioro extremo de las tramas de crianza”, planteó.
“La crianza, una nueva cuestión social”
Incluso fue más allá: “El deterioro de las tramas de crianza es en sí misma una nueva cuestión social”. Para explicar su alcance, propuso pensar la crianza como una infraestructura en la que se producen capacidades humanas. Las familias con niños y adolescentes son también los espacios donde se forman futuros trabajadores, contribuyentes y cuidadores.
Recordó que el “trabajo de cuidado no remunerado” todavía es considerado “ocio” en las clasificaciones tradicionales de las actividades económicas. “Dejamos que las familias produzcan capacidades sin la infraestructura necesaria para poder criar: inserciones laborales precarizadas, ingresos inestables e insuficientes, servicios públicos deteriorados, un barrio cada vez más inseguro. Sin trama, a las familias les estamos exigiendo que críen solas y esto se está volviendo una misión imposible”, describió.
La historia de Soledad
Para ponerle rostro a ese diagnóstico, D’Alessandre relató la historia de Soledad, una mujer de Ciudad Oculta, en Buenos Aires, madre de Carlos, de 23 años, y Maya, de 8. Su hijo tenía problemas de alcoholismo y adicción a la cocaína desde la adolescencia. En un episodio de violencia, golpeó a su padre cuando intentó impedir que sacara objetos de la casa para vender. Soledad llamó a la Policía y luego se estableció una medida perimetral para proteger a Maya, que había presenciado el hecho.
“Al terminar la entrevista que le hice, Soledad se quebró y me dijo: “¿Por qué no pudimos? ¿Por qué si siempre estuvimos presentes? Si le enseñamos lo que era el trabajo digno, si nunca le robamos a nadie, ni siquiera cuando pasamos hambre. ¿Por qué Carlos eligió vivir la vida de la calle? ¿Por qué no pude lograr que mi hijo sea el mejor?”.
“Pero resulta que cuando Carlos tenía 11 años, su padre había perdido el trabajo en una fábrica. La familia pasó hambre, Soledad tuvo que salir a trabajar de cualquier cosa. A eso se sumaron las dificultades escolares y los episodios de violencia del adolescente. La escuela llegó a pedirle que lo cambiara de establecimiento. Cuando buscó atención psicológica, debió esperar 3 meses. En la cuadra donde vivían funcionaban 4 puntos de venta de drogas. De los 20 compañeros que habían compartido la escuela primaria con Carlos, 12 habían abandonado los estudios. Cuando la familia advirtió el consumo problemático, pidió una internación, pero le dijeron que no podían internarlo contra su voluntad. Todos esos elementos formaban parte de la historia, pero Soledad no los vinculaba con el desenlace. Seguía convencida de que había hecho algo mal como madre”, relató.
Para D’Alessandre, ese sentimiento expresa una consecuencia profunda de la crisis: “Las familias cargan con la responsabilidad por el deterioro de las oportunidades y viven como un fracaso individual aquello que también es resultado de una trama social debilitada”.
Soledad todavía confiaba en la fórmula tradicional de la movilidad social: esfuerzo, estudio y trabajo. Pero esa promesa perdió credibilidad. “Hay cada vez más gente y fundamentalmente jóvenes que dejaron de creer”, señaló.
La socióloga cuestionó que la respuesta a las dificultades de las familias populares se haya concentrado durante décadas en transferir ingresos o promover alternativas de economía social “del tipo emprendedurismo para pobres”. Y consideró que esto “no alcanza”. Las familias necesitan comprobar en su vida cotidiana que las instituciones están presentes: que hay un centro de salud que atiende, una escuela que funciona, un barrio seguro y una red de servicios capaz de acompañarlas. “Hace falta que experimenten en su día a día un Estado funcionando”, afirmó.
En esa línea, su proyecto Tramas de Crianza brinda asistencia técnica a gobiernos locales para reconstruir redes institucionales y comunitarias. La iniciativa contempla identificar las necesidades de las familias, relevar los obstáculos que encuentran en las instituciones y construir una mirada compartida entre los distintos efectores. “No hace falta que inventemos la pólvora; con los recursos que hay en los territorios se puede hacer mucho”, cerró.
“El esquema tradicional estalló”
Daniela Soldano -doctora en Ciencias Sociales, magíster en Política Social y profesora titular de la Universidad Nacional del Litoral- planteó que el esquema tradicional que dividía la vida en tres grandes etapas (crianza, educación e ingreso al trabajo, y retiro) ya no alcanza para explicar las situaciones actuales.
“Eso está todo estallado”, sintetizó, al describir una realidad en la que conviven niños que trabajan, adultos sin empleo, adolescentes atravesados por las adicciones y adultos mayores que deben seguir trabajando para subsistir. “Hoy tenemos que cuidar biografías precarias y que están atravesadas por riesgos”, advirtió.
Para la especialista, “las políticas públicas y los sistemas de protección quedaron atrasados frente a una realidad más compleja”. Además, la vida de una persona no arranca cuando le proponemos una política: “Encontramos a personas que vienen acumulando desventajas desde el fondo de los tiempos de su vida y, cuando las encontramos, no les podemos hablar como si fuera la primera vez”, señaló.
También advirtió sobre los límites de las intervenciones discontinuas y las transferencias económicas a las familias, como la AUH, que -según dijo- “son necesarias, pero no suficientes”. Y agregó que, “cuando la política social se limita a poner dinero en manos de las familias, termina trasladando nuevamente a los hogares -y especialmente a las mujeres- la responsabilidad de resolver los cuidados”.
Frente a ese panorama, propuso avanzar hacia sistemas de cuidados que articulen los servicios e instituciones educativas, sanitarias, sociales y comunitarias, para evitar que las familias deban recorrer por su cuenta un entramado fragmentado.
“Somos interdependientes”
Para Soldano, hay una razón que va más allá del valor económico del cuidado para ponerlo en el centro de las políticas públicas: reconocer que “somos interdependientes”. “Es reconocer que la vida, que el mundo de la vida, que la necesidad de asumir que existe una ética humana, una condición humana que hace que nos miremos, que tengamos una disposición a la intersubjetividad, ya es un hecho”, sostuvo.
Desde esa perspectiva, planteó que el cuidado debe convertirse en un organizador de la vida social. “Creo que Santa Fe tiene una historia asociativa, una trama de organización; es una trama afectiva, emocional, histórica y de memoria, que diríamos, bueno, acá hay un acervo a partir del cual instalar una ética del cuidado como organizador de la vida”, expresó.
Soldano advirtió que esta manera de entender los cuidados todavía tiene dificultades para instalarse en el sentido común. “Los cuidados que están en boga en el debate académico y lentamente en el debate público, pero este giro que hay que dar, esta transversalización, a mi modo de ver, todavía tienen poca pregnancia en el sentido común”.
Por eso, planteó la necesidad de reconstruir la conversación social sobre la redistribución y el papel del Estado: “¿Cómo podemos recomponer esa conversación con la sociedad? Para que la cuestión redistributiva no sea una mala palabra, sino que hable de solventar esta interdependencia, esta reproducción ampliada de la vida que no nos deje tan solos a la hora de enfrentar una enfermedad, o de necesitar apoyo para una persona con discapacidad o cuidados para una persona mayor”.
“Todo un tema, pero es tarea de la política”, aseguró. En ese proceso, destacó el papel de los gobiernos locales, que “no consiste necesariamente en financiar todos los servicios, sino en generar articulaciones, compatibilizar horarios, construir mecanismos de coordinación y aprovechar los recursos existentes”.
Como ejemplo, mencionó que las escuelas pueden convertirse también en espacios de apoyo escolar, estímulo e integración social. “Algo que puede sonar muy complejo, pero que es muy sencillo, es compatibilizar horarios de ingreso y egreso de instituciones”, explicó. También propuso recuperar espacios de encuentro para adolescentes y jóvenes, sin que todas las respuestas requieran grandes inversiones en infraestructura.