Encuentro institucional

Garibaldi “León XIV nos convoca a la prudencia, el diálogo y a poner la economía al servicio de la gente”

El senador provincial participó del histórico encuentro institucional del pontífice con las máximas autoridades del Estado argentino y representantes de la sociedad civil en Buenos Aires y destacó la enorme emoción de presenciar el regreso de un Papa al país, valorando un mensaje claro sobre la doctrina social de la Iglesia, la centralidad de la familia y el respeto a quienes piensan distinto.