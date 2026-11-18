Senado santafesino

Reunión por el Presupuesto 2027 con los ministros de Gobierno y de Economía

Hubo consultas, aportes y propuestas de legisladores del oficialismo y de la oposición sobre el Fondo de Infraestructura Agropecuaria, la módica financiación que se ha diseñado para las empresas públicas y para iniciativas de eventos masivos público- privadas.