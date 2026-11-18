Los ministros de Gobierno e Innovación Pública y de Economía, Fabián Bastia y Pablo Olivares, se reunieron este miércoles 18 de noviembre con miembros de la Cámara de Senadores de la Legislatura de Santa Fe para analizar el proyecto de ley de Presupuesto 2027 que el cuerpo tiene previsto tratar y aprobar mañana.
Reunión por el Presupuesto 2027 con los ministros de Gobierno y de Economía
Hubo consultas, aportes y propuestas de legisladores del oficialismo y de la oposición sobre el Fondo de Infraestructura Agropecuaria, la módica financiación que se ha diseñado para las empresas públicas y para iniciativas de eventos masivos público- privadas.
Tres tópicos lucen, a 24 horas de su tratamiento y muy probable media sanción, con chances de tener alguna modificación, de acuerdo con lo conversado: una mayor representación legislativa en la forma como se gestionará el Fondo de Infraestructura Agropecuaria a crear con todo lo recaudado por el impuesto inmobiliario rural (de lo que corresponde a la Provincia), la debida compensación para aquellos otros fines que se utilizó ese gravamen en presupuestos anteriores, es uno de los puntos a considerar.
También, un nuevo artículo (número 69) que es producto de la experiencia surgida de la organización y el éxito de los Juegos Suramericanos 2026 que se celebraron en tres ciudades santafesinas, con una nueva asignación de fondos para eventos públicos y privados. Aparentemente, hay una redacción alternativa que sería de mayor agrado para los senadores del justicialismo, para dejar más clara como será la articulación de lo público y lo privado.
Por último, hay algunas dudas respecto de los montos previstos para que las empresas públicas provinciales proveedoras de servicios tomen deuda para financiar inversiones de capital. El ministro y los colaboradores del área económica explicaron que hay un flujo de dinero que suma unos 1.600 millones de dólares solo en el cobro de los servicios de la Empresa Provincial de la Energía y de Aguas Santafesinas SA, por lo que unos créditos de menos de 100 millones de dólares son extremadamente cómodos.
En el recinto
El encuentro fue a puertas cerradas en el recinto y contó con legisladores del oficialismo y la oposición. Olivares destacó el clima de trabajo y la seriedad de las consultas, las propuestas y los posibles aportes de los representantes de los 19 departamentos para con la iniciativa de la Casa Gris.
Al cabo de una hora y media, el titular de la cartera de hacienda fue el único vocero del encuentro con los senadores. El resto de los funcionarios y colaboradores de ambas carteras se retiró pasadas las 12.30 y lo mismo hicieron luego los senadores presentes.
Estuvieron casi todos los representantes territoriales y salvo por los dos invitados especiales (que conocen muy bien la Cámara como ex colaboradores del bloque radical y de la mesa directiva) las escenas que muestran las fotos y videos que la prensa pudo grabar dan el mismo aspecto de una sesión ordinaria, como la que mañana -según se descuenta- aprobará el cuarta norma de cálculo de gastos y recursos, es decir, del último año de la actual gestión.
El encuentro fue solicitado por los legisladores a poco de ingresado el mensaje y de que se acordara una preferencia para la próxima sesión, el pasado jueves 5 de noviembre. De acuerdo con lo anunciado oportunamente por el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, la reunión iba a ser solo con Olivares, pero luego en la semana se sumó Bastia.
La dupla estará el jueves 19 por la mañana con los diputados provinciales, para adelantar el debate que luego tendrá la Cámara baja por el presupuesto que cumplirá solo dos semanas en las comisiones de los senadores.
Al respecto, un parte de prensa oficial subraya que el senador Michlig, tras dar la bienvenida a los ministros y los funcionarios, recordó que la convocatoria tuvo como propósito generar un espacio de intercambio entre las dos bancadas y el equipo del Poder Ejecutivo. Que se buscó escuchar las explicaciones del ministro de Economía y aprovechar la presencia del ministro de Gobierno para abordar distintas inquietudes, indica el comunicado.
“Siempre es bueno el intercambio y la posibilidad de seguir gestionando juntos las políticas públicas, e intentar dar respuestas en conjunto a los santafesinos en momentos de dificultades, teniendo en cuenta la importancia del presupuesto”, expresó el presidente provisional.
En ese sentido, ratificó la disposición de la Cámara a otorgar un tratamiento con la mayor celeridad posible al proyecto, para que pueda continuar posteriormente su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados.
Productiva reunión
Por su parte, el ministro de Economía, Pablo Olivares, calificó el encuentro como “grato y productivo” y explicó que forma parte del proceso de tratamiento legislativo del Presupuesto.
“En el proceso deliberativo amerita tener toda la información, evacuar las consultas que cada legislador, en este caso cada senador, desee. Inclusive, como Poder Ejecutivo, recibir aportes e inquietudes desde una mirada distinta de lo que es ocupar el Poder Ejecutivo, que a veces son inquietudes constructivas”, señaló.
Olivares indicó que durante la reunión se plantearon consultas y solicitudes de información por parte de los senadores, sobre las cuales el equipo económico tomó nota para darles respuesta. Además, sostuvo que desde el Gobierno provincial realizaron los mayores esfuerzos para evacuar las inquietudes y brindar las explicaciones necesarias, de modo que cada legislador pueda formar su propia valoración sobre la propuesta presupuestaria.
Valoró tener “un intercambio directo y coloquial” con los senadores para repasar tanto los números y los renglones de las asignaciones presupuestarias como las ejecuciones de las partidas en lo que va de 2026.
El ministro explicó que al dirigirse a los senadores reiteró los objetivos centrales de la política presupuestaria y dijo a los cronistas parlamentarios que las consultas fueron tanto de los legisladores opositores como de los oficialistas. “Nunca hacemos una diferencia entre unos senadores de un bloque o de otro. Para nosotros quien consulta es un senador, y tenemos para con cada uno de ellos la misma consideración porque representa a un departamento”, subrayó.
Sobre el endeudamiento previsto para 2027 narró que expuso casos en los que se había previsto algún mecanismo de financiación para el año en curso y que finalmente no resultaron necesarios. Subrayó que la inversión de la EPE en bienes de capital e infraestructura se ha financiado con las tarifas y que Aguas probablemente logre lo mismo el año próximo, al menos parcialmente. Aún así, se ha previsto una deuda muy acotada para mejorar los servicios.
Presentes
Cabe señalar que, por el bloque Unidos para Cambiar Santa Fe, participaron los senadores Rodrigo Borla (San Justo), Esteban Motta (San Martín), Paco Garibaldi (La Capital), Ciro Seisas (Rosario), Leticia Di Gregorio (General López), Orfilio Marcón (General Obligado), Leonardo Diana (San Jerónimo) y Germán Giacomino (Constitución). Mientras que en representación del bloque Justicialista asistieron Alcides Calvo (Castellanos), Armando Traferri (San Lorenzo), Osvaldo Sosa (Vera) y Eduardo Rosconi (Caseros).
En tanto, acompañaron a los ministros Olivares y Bastía, la secretaria de Hacienda, Belén Echeverría, el subsecretario de Hacienda Pablo Gorbán; y el secretario Legal y Técnico de esa cartera, Pablo Rangel.
Los principales números del Presupuesto 2027
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo contempla recursos totales por $18,88 billones y gastos previstos por $18,87 billones, con un resultado financiero positivo de $919 millones.
Entre sus principales asignaciones se destacan los recursos destinados a Educación, Cultura y Deporte, con $4 billones; Seguridad, con $2,3 billones; Salud, con $1,8 billones; Infraestructura Productiva, con $1,92 billones; y Obras Públicas y Vivienda, con $2,13 billones.
El proyecto también contempla partidas para municipios y comunas, que totalizan $1,9 billones al considerar la coparticipación y otros fondos específicos, y prevé la creación del Fondo de Infraestructura Agropecuaria, mediante el cual se destinará la totalidad de la recaudación del impuesto inmobiliario rural a inversiones en infraestructura para el sector.
De esta manera, la propuesta mantiene el equilibrio de las cuentas públicas y contempla una importante inversión en obras públicas, infraestructura y equipamiento, junto con las partidas necesarias para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales del Estado.