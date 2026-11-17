La proporción de deudores "en situación irregular" pasó del 11,5% al 23,0% en la Provincia de Santa Fe, entre octubre de 2024 y septiembre de 2026, de acuerdo con un informe de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.
Se duplicó en dos años el porcentaje de morosos en la provincia de Santa Fe
En el período considerado el indicador local se comportó como el nacional. Las ayudas para salir de esos aprietes son solo para empleados del estado provincial y dispuestas por el gobierno santafesino. Es alentador que crezca el crédito pero se verifican bajos ingresos entre sus tomadores.
Su Centro de Informes y Servicios explica que el fenómeno de la morosidad crediticia de los santafesinos tuvo el mismo comportamiento que a nivel nacional.
En esa materia, la provincia no es invencible. Sufre los mismos dramas que el resto del país, y en términos absolutos, la cantidad de deudores morosos se multiplicó en los dos casos.
En el período señalado las personas que no logran pagar las cuotas de sus préstamos u otros mecanismos de financiación se multiplicaron por 2,4, tanto en el mapa de la bota como en el promedio de los argentinos.
Santa Fe contaba con 157.809 deudores del sistema financiero y bancario en octubre de 2024, pero para septiembre de este año ya eran 374.961 personas. "En el conjunto nacional aumentó de 2.265.885 a 5.465.929 personas", dice el informe.
El texto explica que en la Provincia, el crecimiento de la porción de morosos (quienes no pagan) por sobre los deudores en general (paguen o no su deuda) es superior en un 18,6%.
El dato derriba el mito de que hay más particulares que no pagan porque también hay más créditos extendidos.
Y subraya que "en ambos espacios geográficos, el registro máximo del indicador sucedió en agosto de 2026 (23,6% de deudores morosos y 10,2% de deuda en mora en Santa Fe; 26,8% y 11,2% en el país)", añade.
Trabajadores del ámbito privado
El trabajo del centro de investigaciones de la Bolsa de Comercio santafesina divide la realidad de los créditos o planes de financiamiento entre personas físicas y empresas.
Y en ese sentido, es interesante cruzar el dato del número de santafesinos (presumiblemente trabajadores) que tienen deudas con las que no han podido cumplir con su devolución e intereses con la ayuda que el gobierno provincial dispuso para estos casos.
Según la información oficial de la Casa Gris, para el 3 de octubre pasado unos 27.350 empleados del Estado Provincial habían adherido a las ventajas de financiar sus números en rojo con ayuda del sector público provincial.
El "Plan de Protección de los Ingresos para Agentes de la Administración Centralizada y Descentralizada del Poder Ejecutivo" puede haber morigerado los números del total provincial analizado en el informe.
"La adhesión al programa hizo que esos agentes vieran reducidos sus descuentos al 25% pero también les vedó la posibilidad de acceder a nuevos créditos de parte de entidades que tienen Códigos de Descuentos otorgados por el gobierno santafesino", explicó El Litoral en una nota al respecto.
El artículo del diario detalló que los beneficiarios de la financiación para proteger los ingresos de esos asalariados en relación de dependencia con el Estado incluyó 19.050 empleados provinciales y 8.300 jubilados provinciales", entre "el 13 de mayo al 30 de septiembre", es decir dentro del lapso del estudio.
Reflexiones
Antes de presentar los datos duros, el Centro de Estudios y Servicios de la entidad expone una serie de reflexiones sobre qué es el crédito y por qué es tan útil para las economías en todo el mundo.
Indica que su expansión "dinamiza el consumo y la inversión, en especial en contextos de restricción de liquidez, por lo que el aumento en el número de deudores no es en sí mismo una señal negativa", advierte.
"Lo relevante -sigue- es la proporción de la cartera que entra en irregularidad, ya que anticipa deterioros en la capacidad de pago y posibles vulnerabilidades del sistema financiero, un fenómeno que ha ganado atención en los últimos meses".
El informe analiza la evolución de la morosidad crediticia en la provincia de Santa Fe entre octubre de 2024 y septiembre de 2026 y considera "la proporción de deudores en situación irregular y el peso de los montos comprometidos sobre el financiamiento total, en contraste con la dinámica nacional".
Además, examina diferencias entre personas humanas y jurídicas, entre los 19 departamentos que integran la provincia y entre sectores de actividad.
En ese sentido, "se observa que el monto adeudado en mora por cada moroso creció vertiginosamente, en términos reales", tanto en el caso de las empresas como de los santafesinos de carne y hueso.
Fuentes
Se utilizan datos de la Central de Deudores (CENDEU) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), complementados con registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y del Registro Nacional de Sociedades para la Caracterización Tributaria y Sectorial.
Entre otros conceptos, se subraya que son "deudores" las personas humanas y jurídicas con al menos una deuda informada en la Central de Deudores y aclara que cada CUIT se cuenta una única vez.
"Para las personas humanas se incluyen las deudas con entidades financieras y proveedores no financieros de crédito; para las jurídicas, además, las deudas con las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y fondos de garantía", explica.
¿Cuándo un deudor está en mora? En el mismo momento en que registra al menos una deuda en situación 3, 4 o 5 según la clasificación del Banco Central de la República Argentina, "considerando la categoría 5 como la peor situación entre todas las entidades".