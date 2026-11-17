Informe de la Bolsa de Comercio

Se duplicó en dos años el porcentaje de morosos en la provincia de Santa Fe

En el período considerado el indicador local se comportó como el nacional. Las ayudas para salir de esos aprietes son solo para empleados del estado provincial y dispuestas por el gobierno santafesino. Es alentador que crezca el crédito pero se verifican bajos ingresos entre sus tomadores.