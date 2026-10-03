Desde el 13 de mayo al 30 de septiembre, 27.350 estatales de Santa Fe adhirieron al llamado Plan de Protección de los Ingresos para agentes (tanto activos como pasivos) de la Administración Centralizada y Descentralizada del Poder Ejecutivo. La adhesión al programa hizo que esos agentes vieran reducidos sus descuentos al 25% pero también les vedó la posibilidad de acceder a nuevos créditos de parte de entidades que tienen Códigos de Descuentos otorgados por el gobierno santafesino.
Más de 27.000 estatales santafesinos adhirieron al plan de desendeudamiento
La medida les permitió reducir al 25% el descuento de sueldos pero les impide acceder a nuevos financiamientos. Todavía está abierta la posibilidad de adhesión a las medidas dispuestas por decreto.
Son 19.050 empleados provinciales y 8300 jubilados provinciales los incluidos desde mayo en la medida que redujo los descuentos por Códigos de Descuentos al nuevo límite del 25%, de acuerdo a fuentes del Ministerio de Economía consultadas por El Litoral.
El gobierno provincial dictó en mayo de este año el decreto con el plan de protección de los ingresos, anticipándose a medidas de similar tenor adoptadas por otras provincias ante los altos niveles de deudas tomadas por agentes estatales mediante mutuales y otras entidades que tienen Códigos de Descuentos otorgados por los gobiernos.
Tal como preveía la medida adoptada por el Gobierno Provincial, a esos 27.350 agentes se les suspendió la posibilidad de tomar nuevos préstamos por Códigos de Descuento y se les otorgó la asistencia transitoria reembolsable del Estado Provincial que preveía el decreto.
Desde mayo a septiembre, de este colectivo ya en unos 8900 empleados provinciales y 1750 jubilados provinciales el porcentaje de descuento por préstamos se redujo por debajo del 25% y empezaron a devolver los anticipos tránsitos recibidos en meses anteriores.
Por otra parte, unos 4470 empleados provinciales y jubilados provinciales recurrieron a las líneas de refinanciación que creó el Banco de Santa Fe para precancelar deudas.
El plan de desendeudamiento provincial es una medida orientada a unificar y refinanciar deudas de trabajadores y jubilados para aliviar la carga financiera sobre el salario.
Entre los ejes del programa establece un límite estricto para que la suma total de las cuotas por deudas contraídas no supere el 25% del haber neto mensual. Ese 25% se computa únicamente sobre el sueldo base neto mientras que quedan protegidos y fuera del cálculo del tope el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo), asignaciones familiares, pagos extraordinarios y montos retroactivos.
El plan está dirigido a empleados públicos provinciales (activos y pasivos/jubilados), empleados del sector privado, trabajadores independientes/autónomos y agentes municipales.
Además permite consolidar pasivos vigentes con entidades bancarias, financieras, mutuales, cooperativas y asociaciones civiles.
En los considerandos del decreto de mayo, el Poder Ejecutivo entiende que la protección de los salarios representa un desafío importante "en este contexto de sostenimiento de tasas de interés elevadas en términos reales, configurando un desafío adicional para nuestra región, en la medida en que encarece el crédito, desalienta la inversión productiva y profundiza las restricciones financieras de hogares y empresas, afectando el consumo y la actividad económica, y agravando el deterioro del poder adquisitivo de las familias".
Allí advertía que en Santa Fe, "el propio sistema de prestación de servicios a terceros mediante código de descuentos refleja el alto nivel de toma de préstamos de consumo por parte de los agentes públicos". En ese marco, el Poder Ejecutivo anunció el programa de protección de ingresos "con el objetivo central de contribuir a mejorar el ingreso disponible de cada trabajador, aliviando la carga de descuentos en la remuneración a partir de la intervención sobre el flujo de la deuda y la generación de instrumentos financieros para abordar el stock".
Además, en el decreto el Poder Ejecutivo autorizó al Ministro de Economía a suscribir convenios con el Agente Financiero de la Provincia y otras entidades a implementar líneas de créditos con mejores condiciones financieras a las del mercado destinadas a precancelar deudas por parte de agentes del Estado Provincial, jubilados provinciales, empleados municipales, trabajadores del sector privado y trabajadores Independientes.