Si hubo polémica que atravesó el desarrollo de los Juegos Suramericanos fue la suscitada a partir de la falta de financiamiento del gobierno nacional a los atletas y deportivas de alto rendimiento.
Suramericanos: el gobierno provincial entregará aportes a medallistas y atletas santafesinos
Los que lograron el oro recibirán 8 millones de pesos; 6 los que obtuvieron plata y cuatro los que alcanzaron el bronce. La provincia obtuvo 58 galardones. Los restantes tendrán un aporte de 2 millones de pesos. Habían competido 74 deportistas locales.
En primera persona, mientras participaban en Santa Fe de las diferentes disciplinas, relataron a través de cuanto micrófono se les acercara, que deben costear viajes al exterior y entrenamiento mediante rifas o apoyo familiar por carecer de los fondos suficientes. En la misma sintonía, hablaron de la dificultad para acceder a becas que otorga el gobierno central.
En contraposición, la gestión de Maximiliano Pullaro anunció que entregará una suma de dinero a todos los participantes santafesinos del evento, en tanto que otorgará un reconocimiento especial a los que obtuvieron una medalla.
Consultada por El Litoral, la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, adelantó que los aportes serán entregados el miércoles de la semana próxima en una ceremonia que presidirá el gobernador, en la ciudad de Rosario.
Los montos
Según precisó la funcionaria, a quienes lograron una medalla de oro se les entregará un aporte de ocho millones de pesos; a los que alcanzaron la de la plata, seis millones; y a los que obtuvieron la de bronce, 4 millones. Asimismo, serán reconocidos con dos millones de pesos cada uno de los demás atletas santafesinos que compitieron, aun sin haberse subido al podio.
"La intención es que puedan seguir participando de diferentes competencias; que puedan seguir sumando experiencia y entrenando. Nosotros – aclaró Tejeda- acompañamos también a los deportistas santafesinos que ya habían clasificado (antes de los Suramericanos) con un aporte de 3 millones de pesos. Esto es algo que nunca se da; pueden hacer las consultas y van a ver que nunca se da un aporte antes de una competencia. Pero nosotros decidimos acompañar y definimos que era necesario para que los atletas santafesinos pudiesen estar a otro nivel".
Asimismo, recordó que la provincia dispone de las becas que se asignan de manera anual y se entregan en noviembre. "Obviamente, allí tiene que ver con los méritos, como se hace en todos lados... Esas becas también se van a seguir entregando y tienen que ver con los atletas que las federaciones proponen de acuerdo a los méritos y logros que ellos han obtenido", explicó.
El desarrollo de los Juegos Suramericanos dejó como cosecha para los atletas santafesinos 58 medallas: 9 fueron de oro, 33 de plata y 16 de bronce. En total, compitieron 74 deportistas oriundos de la provincia.