En medio de la polémica nacional

Suramericanos: el gobierno provincial entregará aportes a medallistas y atletas santafesinos

Los que lograron el oro recibirán 8 millones de pesos; 6 los que obtuvieron plata y cuatro los que alcanzaron el bronce. La provincia obtuvo 58 galardones. Los restantes tendrán un aporte de 2 millones de pesos. Habían competido 74 deportistas locales.