Más allá de los Juegos

Las bochas, aquel juego de los abuelos que daba vida a los barrios y un día fue furor en Santa Fe

Este deporte desembarcó con los inmigrantes italianos. Se jugaba en baldíos y pulperías. Mostró un nivel de excepcional profesionalismo durante los Suramericanos. Tradición y modernidad, unidas más allá del tiempo.