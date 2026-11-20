Vermont Laboratory, el emprendimiento biotecnológico liderado por el ingeniero industrial Mariano Balbarrey en la ciudad de Santa Fe, se convirtió en el primer laboratorio de levaduras líquidas del mundo en obtener la licencia oficial de la Universidad Técnica de Múnich (TUM) Weihenstephan para producir y abastecer a toda América con sus históricas cepas.
Un laboratorio santafesino logró una licencia mundial única en Alemania para producir levaduras
Vermont, fundado por el ingeniero Mariano Balbarrey, se convirtió en el primer laboratorio de levaduras líquidas del planeta habilitado oficialmente por la Universidad Técnica de Múnich (TUM) Weihenstephan para fabricar y comercializar sus cepas en toda América.
Con sede en Baviera, TUM Weihenstephan es la máxima referencia académica y científica de la cervecería moderna, donde se resguarda el banco genético utilizado para fermentar cervezas en los cinco continentes. De los apenas doce laboratorios especializados en levaduras que existen a nivel global, la institución alemana seleccionó exclusivamente al proyecto nacido en la capital santafesina.
“Es un hito para nosotros y para la cervecería de toda América. Lo digo con una imagen simple: es como si nos hubieran dado la licencia para fabricar Ferrari en Santa Fe y venderlas en todo el continente”, resumió Balbarrey en diálogo con El Litoral.
El acuerdo se rubricó el pasado 11 de noviembre —coincidiendo con su cumpleaños número 34— en el campus alemán de Freising junto a Mathias Hutzler.
Un puente entre la ciencia local y la élite de Baviera
Detrás del desembarco alemán existe una trayectoria que combina formación académica y experiencia internacional.
Egresado de la UTN Santa Fe, Balbarrey dio sus primeros pasos en Cervecería Santa Fe y Quilmes, trabajó en cervecerías de Irlanda y en Cantillon de Bélgica, y se especializó como Maestro Cervecero en la Universidad de California en Davis (UC Davis), donde hoy regresa cada año como profesor invitado.
Desde que fundó Vermont en 2021, el objetivo fue igualar los estándares técnicos de Estados Unidos y Europa. Según explicó el emprendedor, desde Alemania destacaron “la pasión, trayectoria, juventud y una nueva forma de ver la industria”.
Además, subrayó el rol clave del ecosistema científico santafesino —integrado por la UNL, la UTN, el CONICET y el Parque Tecnológico Litoral Centro, adonde proyectan mudar su futura planta— para lograr hablar el mismo idioma técnico que Múnich.
Para obtener la habilitación, el laboratorio debió acreditar estrictos controles microbiológicos, trazabilidad por lote, certificados de análisis y una cadena de frío rigurosa. “Cuando te confían cepas de referencia mundial no hay margen de error. Lo que sale de nuestro laboratorio tiene que ser genéticamente idéntico a la cepa original, puro y con células vivas y sanas”, detalló el ingeniero.
Qué cambiará en el vaso de los consumidores
Hasta el momento, las cervecerías de la región que buscaban trabajar con cultivos líquidos de Weihenstephan debían importarlos desde Europa, enfrentando altos costos, demoras aduaneras y el riesgo de cortar la cadena de frío.
A partir de 2027, cualquier productor americano —desde microcervecerías artesanales hasta grandes compañías industriales— podrá acceder a estas cepas frescas producidas en Santa Fe.
“El cervecero hace el mosto, pero a la cerveza la hace la levadura”, explicó Balbarrey. Al llegar viva y activa en cuestión de días, el consumidor notará fermentaciones más limpias, mayor tomabilidad y perfiles aromáticos exactos.
Los primeros estilos en dar un salto de calidad serán las clásicas lagers alemanas —como Pilsner, Helles, Märzen, Bock y Dunkel—, seguidas por las cervezas de trigo bávaras (Weissbier), caracterizadas por sus notas de banana y clavo de olor.
Proyección continental y nuevas bebidas
El impacto del acuerdo ya trascendió las fronteras locales. Durante la reciente feria BrauBeviale en Núremberg, una de las citas globales más importantes del sector, referentes de las principales cerveceras internacionales se acercaron a felicitar al equipo santafesino.
Actualmente, Vermont trabaja en ajustar el desafío logístico para distribuir sus envases con cadena de frío a cada rincón del continente.
Más allá de la cerveza tradicional, el laboratorio proyecta expandir sus plataformas biotecnológicas hacia el desarrollo de cervezas sin alcohol, gaseosas, bebidas fermentadas con probióticos y productos enfocados en el bienestar, consolidando desde Santa Fe una usina de innovación con alcance mundial.