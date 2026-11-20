Hito para la industria cervecera

Un laboratorio santafesino logró una licencia mundial única en Alemania para producir levaduras

Vermont, fundado por el ingeniero Mariano Balbarrey, se convirtió en el primer laboratorio de levaduras líquidas del planeta habilitado oficialmente por la Universidad Técnica de Múnich (TUM) Weihenstephan para fabricar y comercializar sus cepas en toda América.