La Municipalidad de Santa Fe, a través de la Procuración de la Justicia Administrativa de Faltas, citó a autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), en el marco de las actuaciones iniciadas por los daños ocasionados en las letras corpóreas ubicadas en la Costanera Oeste de la ciudad.
Apuntan a futuros médicos por el vandalismo de las letras de Santa Fe
La Municipalidad citó a autoridades de la Facultad de Medicina por los daños en las letras de la Costanera. La Procuración de la Justicia Administrativa de Faltas convocó al decano y la vicedecana de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL. Piden que aporten información en el marco de la investigación por los hechos de vandalismo registrados durante los festejos de egresados.
La convocatoria fue realizada a partir de los hechos registrados el pasado 25 de noviembre, durante los festejos de recibida de estudiantes de la carrera de Medicina. Según consta en la notificación, los daños fueron advertidos a través de videos aportados por el Centro de Monitoreo Municipal y de publicaciones difundidas en redes sociales. Además de la vandalización de las letras, se constató la presencia de residuos en el lugar.
La citación tiene como objetivo que las autoridades de la institución comparezcan y aporten la información que consideren pertinente para avanzar en la investigación administrativa. Durante esa instancia se exhibirá el material fílmico y fotográfico que dio origen a las actuaciones.
La notificación también señala que la convocatoria se realiza sin perjuicio de la eventual responsabilidad que pudiera corresponderle a la institución, conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Ordenanza N.º 7881, que contempla la responsabilidad de personas jurídicas y reparticiones oficiales por las faltas cometidas por agentes o personas que actúen en su nombre, bajo su amparo o en su beneficio, sin excluir la responsabilidad individual que pudiera determinarse.
El cuidado de los espacios públicos y la seguridad de los estudiantes
A raíz de los daños, la Municipalidad debió disponer la intervención de cuadrillas para recuperar las condiciones del espacio público.
Las actuaciones que lleva adelante la Justicia Administrativa de Faltas no solo tienen por finalidad determinar eventuales responsabilidades y resguardar el patrimonio público, sino también proteger la vida, la salud y la seguridad de quienes participan de las celebraciones estudiantiles, muchos de ellos menores de edad, así como de terceros.
En este sentido, determinadas conductas, como el uso de pirotecnia (que esta prohibido en la ciudad), representan un riesgo tanto para los propios estudiantes como para los vecinos y los animales.
La Justicia Administrativa de Faltas trabaja de manera articulada con las secretarías de Control y de Educación de la Municipalidad. Como parte de esta labor, se mantiene comunicación con otras instituciones educativas ante hechos de disturbios y presunto vandalismo registrados en distintos espacios públicos de la ciudad durante celebraciones estudiantiles, con el propósito de prevenir nuevos incidentes y adoptar las medidas que correspondan.
El Municipio sostiene la importancia de que estas celebraciones puedan desarrollarse con alegría y responsabilidad, sin poner en riesgo la integridad de las personas ni ocasionar daños al patrimonio urbano. Festejar y celebrar los logros personales y colectivos es compatible con el respeto y el cuidado de la ciudad.