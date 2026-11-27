Costanera

Apuntan a futuros médicos por el vandalismo de las letras de Santa Fe

La Municipalidad citó a autoridades de la Facultad de Medicina por los daños en las letras de la Costanera. La Procuración de la Justicia Administrativa de Faltas convocó al decano y la vicedecana de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL. Piden que aporten información en el marco de la investigación por los hechos de vandalismo registrados durante los festejos de egresados.