En la costanera santafesina

“Se puede festejar sin arruinar la ciudad”, dijo Poletti por el episodio con las letras corpóreas

El cartel representativo de la capital provincial fue vandalizado en el marco de festejos por fin de cursada. Mientras analizan cámaras de seguridad, el intendente fue enfático: “No me entra en la cabeza”, remarcó.