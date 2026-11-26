Por enésima vez desde que se instalaron, las letras corpóreas “Santa Fe”, ubicadas al pie del Puente Colgante demandaron un lavado de cara. En el marco de festejos de fin de cursada (todavía no identificaron a los responsables) fue vandalizado este espacio público de la costanera.
“Se puede festejar sin arruinar la ciudad”, dijo Poletti por el episodio con las letras corpóreas
El cartel representativo de la capital provincial fue vandalizado en el marco de festejos por fin de cursada. Mientras analizan cámaras de seguridad, el intendente fue enfático: “No me entra en la cabeza”, remarcó.
Al respecto, el propio intendente capitalino tuvo declaraciones elocuentes. “Indigna” enfatizó ante la pregunta la prensa este jueves por la mañana al tiempo que empleados municipales encaraban las tareas de limpieza.
“Se tratar de poner la ciudad en condiciones, de que esté la costanera linda, y que la gente la pueda disfrutar y que por una buena noticia , que es recibirse, haya que vandalizar el espacio público no me entra en la cabeza”, sumó Juan Pablo Poletti.
Trabajo con poco resultado
El intendente reconoció que desde hace meses se viene trabajando con autoridades escolares, padres y los propios alumnos a través de centros de estudiantes para mitigar los actos de vandalismo en los festejos que puedan producirse. Los resultados no están a la vista.
“Tal vez el recibido está fuera de sí pero cuántos familiares hay alrededor; nadie ve que se está vandalizando el espacio público”, se preguntó Poletti y agregó: “Lo mismo digo de los UPD (N. del R: hace referencia a los que se conoce como Último Primer Día) porque en la plaza Pueyrredón hubo incidentes el otro dia”.
Visiblemente molesto, el mandatario local enumeró: “Hicimos una convocatoria con directivos, padres, centros de estudiantes; se armó por consejo de ellos una cartilla que se entregó en las escuelas y se trabajó durante todo el año, para que 4to y 5to año trabajen de manera responsable”.
Cuidar el espacio
En otro tramo de la rueda de prensa, Poletti volvió al punto de cuidar la ciudad. “No estamos diciendo ‘no festejen’ pero lo pueden hacer sin vandalizar el espacio público. No vamos a descansar hasta que podamos lograrlo”.
Y siguió: “Hoy tuvimos que destinar empleados que estaban armando módulos (en Alto Verde) para pintar las letras corpóreas porque queremos que brillen otra vez”.
Al cierre de sus declaraciones, Poletti aclaró: “Estamos analizando las cámaras para ver a quién identificamos, por lo menos saber la facultad, la profesión y poder hablar para que tomen conciencia”.
Casi una década
Instaladas en junio de 2017 bajo la intendencia de José Corral, las letras corpóreas surgieron como una propuesta para sumar un elemento característico a la emblemática postal del Puente Colgante y la laguna Setúbal.
Fabricada en chapa, la estructura no tardó en transformarse en una parada obligada tanto para santafesinos como para visitantes que buscan retratarse con el puente detrás.
Por entonces, el diseño de la estructura respondía a la identidad visual del gobierno de Corral, identificada con el color amarillo.
Con el paso de los años, el cartel fue blanco de reiterados actos vandálicos y desgaste. A principios de 2019, el municipio debió retirarlo por completo para reacondicionarlo; no obstante, para diciembre de ese mismo año la estructura ya exhibía roturas, grafitis y zonas despintadas.
Tiempo después se dio otro giro significativo. Tras un nuevo acto vandálico en enero de 2020, la estructura fue restaurada y reinstalada, aunque esta vez teñida de verde, el color institucional que identificaba a la intendencia de Emilio Jatón.
Los daños volvieron a repetirse. En enero de 2022, la letra “S” apareció descalzada, deformada a golpes y cubierta con pintura en aerosol. La Municipalidad retiró nuevamente la estructura y realizó una reparación que incluyó refuerzos y la utilización de una pintura de mayor durabilidad.
Pero el episodio más importante se produjo en diciembre de 2024. Durante la madrugada del 1° de diciembre, desconocidos arrojaron pintura sobre el cartel y dañaron particularmente la letra “F”. El relevamiento posterior realizado por la Municipalidad encontró chapas desprendidas o faltantes, piezas dobladas o deformadas, soldaduras cortadas y remaches dañados.
Semanas más tarde, las letras volvieron a su lugar después de trabajos de soldadura, refuerzo y pintura.
La última intervención ocurrió en este 2026, cuando la gestión Poletti cambió el color de las letras con la combinación azul y blanco, siguiendo los lineamientos de la nueva imagen institucional.