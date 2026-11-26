Volvieron a vandalizar las letras corpóreas de la ciudad de Santa Fe frente al Puente Colgante.
Volvieron a vandalizar la letras corpóreas de Santa Fe frente al Puente Colgante
Uno de los elementos emblemáticos de la costanera de la capital santafesina amaneció nuevamente con daños y suciedad.
Se pudo observar este jueves a primera hora de la mañana, luego de que se realizaran festejos de estudiantes en las horas previas.
Se trata de un nuevo episodio vandálico que tiene como protagonista al “Santa Fe” que decora la costanera de la capital santafesina.
Se habían inaugurado hace poco
Con motivo de acompañar el actual estilo cromático de la gestión municipal, las letras habían sido repintadas y estrenadas en septiembre pasado.
Esta vez, la modificación acompañaba también el marco de la preparación y realización de los Juegos Suramericanos.
Uno de los antecedentes
Hace casi un año, el 18 de diciembre de 2025, las letras corpóreas también amanecieron con daños y suciedad.
Por aquel entonces, el episodio se registró cerca de la medianoche y obligó a la intervención policial tras un llamado de alerta que advertía sobre la presencia de un numeroso grupo de jóvenes provocando destrozos.
Según se supo, el aviso a la Central de Emergencias 911 ingresó alrededor de las 23.40, dando cuenta de una situación de desorden en la Costanera, a la altura de las letras corpóreas de Santa Fe. Un tercero alertó que habrían arribado al lugar al menos dos colectivos, de los cuales descendió un grupo de estudiantes.
La historia de las letras
Instaladas en junio de 2017 bajo la intendencia de José Corral, las letras corpóreas surgieron como una propuesta para sumar un elemento característico a la emblemática postal del Puente Colgante y la laguna Setúbal.
Fabricada en chapa, la estructura no tardó en transformarse en una parada obligada tanto para santafesinos como para visitantes que buscan retratarse con el puente detrás.
Por entonces, el diseño de la estructura respondía a la identidad visual del gobierno de Corral, identificada con el color amarillo.
Con el paso de los años, el cartel fue blanco de reiterados actos vandálicos y desgaste. A principios de 2019, el municipio debió retirarlo por completo para reacondicionarlo; no obstante, para diciembre de ese mismo año la estructura ya exhibía roturas, grafitis y zonas despintadas.
Tiempo después se dio otro giro significativo. Tras un nuevo acto vandálico en enero de 2020, la estructura fue restaurada y reinstalada, aunque esta vez teñida de verde, el color institucional que identificaba a la intendencia de Emilio Jatón.
Los daños volvieron a repetirse. En enero de 2022, la letra “S” apareció descalzada, deformada a golpes y cubierta con pintura en aerosol. La Municipalidad retiró nuevamente la estructura y realizó una reparación que incluyó refuerzos y la utilización de una pintura de mayor durabilidad.
Pero el episodio más importante se produjo en diciembre de 2024. Durante la madrugada del 1° de diciembre, desconocidos arrojaron pintura sobre el cartel y dañaron particularmente la letra “F”. El relevamiento posterior realizado por la Municipalidad encontró chapas desprendidas o faltantes, piezas dobladas o deformadas, soldaduras cortadas y remaches dañados.
Finalmente, a fines de diciembre de 2024, las letras volvieron a su lugar después de trabajos de soldadura, refuerzo y pintura.