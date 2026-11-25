Efectivos de la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género – Región I de la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, llevaron adelante este miércoles un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Tacuarí al 8000, en la ciudad de Santa Fe.
Allanamiento en Guadalupe por un caso de producción y tenencia de material de pornografía infantil
El operativo fue realizado por la Policía de Investigaciones en una vivienda de calle Tacuarí al 8000. Se secuestraron numerosos dispositivos electrónicos y de almacenamiento. Dos hombres fueron notificados de la causa.
La medida se desarrolló en el marco de una investigación por presunta producción y tenencia de material pornográfico infantil, bajo las directivas del fiscal Guillermo Persello, del Ministerio Público de la Acusación.
Elementos secuestrados
Durante la requisa en el inmueble, el personal policial incautó distintos equipos informáticos, dispositivos móviles y soportes digitales que serán peritados para la causa: 8 teléfonos celulares, 2 notebooks con sus respectivos cargadores, 2 pendrives, 1 CPU, 1 tarjeta de memoria microSD y 1 chip telefónico.
Por disposición del fiscal interviniente, dos hombres, identificados con las iniciales A. Á. y A. Á., fueron notificados de la causa por el delito de producción y tenencia de material pornográfico infantil, en presunta infracción al artículo 128 del Código Penal.