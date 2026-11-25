Tribunal Oral Federal

“No tenía nada que ocultar”: la fiscal Ferraro dio su versión sobre el dinero fugado tras el crimen del agenciero Oldani

En el inicio del juicio por las irregularidades en la escena donde mataron al agenciero Hugo Oldani en 2020, la funcionaria del MPA negó haber ordenado retirar o dejar de filmar los dólares y pesos hallados en la oficina. También aseguró que el entonces fiscal regional Carlos Arietti conocía y respaldaba sus decisiones.