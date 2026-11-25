Casi siete años después del crimen de Hugo Oldani, la fiscal Cristina Ferraro se sentó este miércoles frente al Tribunal Oral Federal de Santa Fe para dar su versión sobre lo ocurrido en las horas posteriores al asesinato del agenciero, el 11 de febrero de 2020.
“No tenía nada que ocultar”: la fiscal Ferraro dio su versión sobre el dinero fugado tras el crimen del agenciero Oldani
En el inicio del juicio por las irregularidades en la escena donde mataron al agenciero Hugo Oldani en 2020, la funcionaria del MPA negó haber ordenado retirar o dejar de filmar los dólares y pesos hallados en la oficina. También aseguró que el entonces fiscal regional Carlos Arietti conocía y respaldaba sus decisiones.
“Finalmente me encuentro en este juicio oral como funcionaria que era y actualmente soy”, dijo al comenzar una extensa declaración en la que buscó responder los interrogantes que sostienen la acusación en su contra.
“No tenía ni tengo nada que ocultar sobre esas sumas de dinero”, afirmó respecto de los fondos que fueron encontrados en la oficina de la galería Rivadavia y cuyo retiro por parte de familiares de la víctima dio origen a una investigación federal.
La funcionaria negó haber ordenado el secuestro del dinero, pero también haber autorizado que alguien se lo llevara o dispuesto que se interrumpiera el registro audiovisual del lugar.
El debate comenzó a las 9 y está a cargo del tribunal que componen los jueces Luciano Lauría, como presidente, José María Escobar Cello y Emilio Rosatti.
La acusación la ejerce el fiscal general Martín Suárez Faisal; en tanto que las defensas particulares las ejercen Néstor y Sebastián Oroño -por Ferraro-, y los abogados Germán Corazza y Sebastián Beber, en representación del policía retirado José Julián Nizzo.
Pedido de nulidad y suspensión
Antes de las declaraciones, el fiscal presentó una minuta en reemplazo de la lectura íntegra del requerimiento de elevación a juicio, con una síntesis de los hechos y las calificaciones legales atribuidas a cada acusado.
En las cuestiones preliminares, Corazza solicitó la nulidad del juicio para su defendido, al sostener que nunca fue indagado en sede federal. “No existe declaración indagatoria previa de mi defendido sobre los hechos intimados”, planteó, y pidió suspender el debate hasta que se resolviera la cuestión.
Suárez Faisal respondió con un repaso de las actuaciones realizadas en la Justicia provincial y en el fuero federal, y sostuvo que el planteo ya había sido tratado en instancias anteriores. Finalmente, Lauría rechazó el pedido al considerar que la audiencia imputativa celebrada en la Justicia provincial dejaba a salvo la declaración indagatoria exigida por el procedimiento federal.
“No conocía a Oldani”
En su exposición, Ferraro organizó la declaración alrededor de una serie de preguntas ordenadoras que, según explicó, buscaban despejar tanto los interrogantes judiciales como aquellos que se instalaron en la opinión pública.
“En todo este tiempo prácticamente no he efectuado declaraciones. No lo he hecho en medios de prensa”, señaló. Dijo que hubo cierta “tendenciosidad” en el tratamiento público del caso y que incluso algunos medios la habían “juzgado y con especial saña”.
Sobre su presencia en la agencia y en el hospital Cullen aquella noche, explicó que había recibido el aviso de que un comerciante había sido herido de arma de fuego en pleno centro de la ciudad. Dispuso la intervención policial y, tras conocer el fallecimiento de Oldani, recibió el reclamo de sus familiares para que se hiciera presente.
“Es una decisión que depende de cada fiscal” y “he concurrido en muchas ocasiones”, argumentó. Sostuvo que se trataba de un hecho de “especial sensibilidad”: un episodio de inseguridad contra un comerciante, en pleno centro y en horas de la tarde.
También fue categórica al referirse a su vínculo con la víctima: “Absolutamente no". No lo conocía "ni a él, ni a sus hijos, esposa, yerno ni otros parientes ni a la agencia”. Aclaró que su único conocimiento previo era que en la galería funcionaba una agencia de turismo.
El dinero y los cuestionamientos
Ferraro aseguró que desconocía la existencia de grandes cantidades de dinero hasta que llegó a la oficina. Según relató, fueron el subcomisario Pablo Molinas y el fotógrafo de la PDI, Marcelo Sueldo, quienes la pusieron al tanto de los fondos encontrados durante el relevamiento.
“No ordené el secuestro y no autoricé a nadie para que se lleve el dinero”, afirmó.
También rechazó haber impartido instrucciones para que cesara la filmación del lugar: “No impartí directivas para que dejen de filmar”. Por el contrario, sostuvo que el registro audiovisual se realizó a instancias de su propio pedido y que fue precisamente ese material el que permitió establecer la existencia de los fondos.
“Yo estaba abocada a investigar el homicidio de Oldani”, explicó, aludiendo a la complejidad de las diligencias que debían realizarse aquella noche.
Otro de los ejes de su defensa fue el respaldo que, según dijo, recibió del entonces fiscal regional Carlos Arietti. “Esos actos fueron realizados con pleno conocimiento y respaldo del Dr. Carlos Arietti”, aseguró. Afirmó que lo mantuvo informado de cada decisión y que incluso le envió un mensaje de texto a las 21.50 de aquella noche para comunicarle que se encontraba en el hospital Cullen.
La decisión de no secuestrar el dinero, agregó, también fue informada al día siguiente. “No hubo confrontación ni ocultamiento” y “di las explicaciones”, sostuvo.
Asistir a la víctima
Respecto de la salida de los fondos de la agencia, reconoció: “No advertí en ese momento que esta gente se había llevado el dinero”. Y explicó su percepción de la situación: “Nuestro rol es asistir a la víctima y la veía (a la hija de Oldani) como persona sufriente que acababa de perder a un familiar. No entraba en mi lógica que estuvieran pensando en el dinero al momento de perder a un familiar”.
Hacia el final, Ferraro recordó las consecuencias administrativas y personales que tuvo el expediente. Mencionó la intervención de la auditoría del MPA, entonces a cargo de Cecilia Vranicich, que había solicitado una suspensión de 60 días sin goce de haberes, y la posterior suspensión por cinco meses dispuesta por la Legislatura.
“Esta causa me ocasionó innumerables perjuicios, en lo personal, familiar y laboral”, expresó. Y cerró con un mensaje dirigido a los jueces: “Quiero que entiendan que soy una persona honesta y trabajadora; y que mi honorabilidad está puesta en juego desde hace casi siete años”. “Tengo vocación, con aciertos y errores”, concluyó.
Larga disputa judicial
El juicio que comenzó este miércoles es el resultado de una investigación federal que se desprendió del homicidio de Hugo Oldani, ocurrido el 11 de febrero de 2020 en su oficina de la galería Rivadavia, en pleno microcentro santafesino.
Mientras la Justicia provincial investigaba el asesinato del agenciero, otra trama comenzó a tomar forma alrededor del dinero que había en la agencia de turismo. Durante las primeras actuaciones se detectaron importantes sumas en efectivo: las estimaciones incorporadas al expediente hablaron de aproximadamente 1,1 millón de dólares y 3 millones de pesos.
El retiro de esos fondos por parte de familiares de la víctima, en medio de las diligencias posteriores al crimen, motivó una denuncia del entonces ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, que dio origen a la investigación en el fuero federal.
La actuación de la fiscal Cristina Ferraro y del personal policial que intervino en el procedimiento quedó bajo sospecha por presuntas irregularidades en la preservación de la escena y el manejo del dinero.
El expediente tuvo también fuertes derivaciones institucionales y políticas.
Ferraro fue investigada administrativamente por la Auditoría General del MPA, entonces a cargo de Cecilia Vranicich, y posteriormente suspendida durante cinco meses por decisión de la Legislatura provincial. La causa atravesó distintas instancias judiciales, con planteos y controversias sobre las responsabilidades de los funcionarios que intervinieron aquella noche.
Casi siete años después, el debate oral buscará establecer si la fiscal y el policía retirado Julián Nizzo incurrieron en los delitos que les atribuye la acusación.
La discusión ya no gira en torno al homicidio de Oldani, sino sobre lo que ocurrió después: quién tomó las decisiones, qué controles se ejercieron y cómo se preservaron —o no— las pruebas de una escena en la que había una fortuna en efectivo.