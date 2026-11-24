La causa federal que se abrió tras el asesinato del comerciante Hugo Oldani, ocurrido en febrero de 2020 en pleno centro de Santa Fe, tendrá desde este miércoles una nueva instancia decisiva: el juicio oral contra la fiscal del MPA, Cristina Ferraro, y el policía retirado Julián Nizzo.
Para evitar ir a juicio donarán 30 millones a instituciones que atienden a familias inundadas de Santa Fe
Este martes se celebraron dos audiencias para tres de los cinco imputados por la fuga de dinero de la agencia de viajes donde mataron a Hugo Oldani en febrero de 2020. Además, la UTN recibirá otros 10 millones de pesos bajo el mismo concepto. En tanto, una fiscal y un policía serán juzgados a partir del miércoles.
Sin embargo, en la antesala del debate, tres de los imputados acordaron reparaciones económicas para evitar llegar a esa instancia, mediante donaciones por un total de 40 millones de pesos a instituciones de bien público.
El movimiento se produjo este martes, durante dos audiencias de disposición de la acción celebradas ante la Justicia Federal. Dos de los imputados ofrecieron 15 millones de pesos cada uno, que serán destinados a entidades vecinales u organismos que trabajan en la asistencia de familias afectadas por las inundaciones vinculadas al fenómeno de El Niño.
Un tercer acusado comprometió otros 10 millones para la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Santa Fe.
Reparaciones económicas
Los acuerdos fueron impulsados por las defensas de José Luis Hernández, yerno de Oldani, y Virginia Venetucci, abogada de la Policía y amiga de la familia. Ambos estuvieron representados por los abogados Romeo Díaz Duarte y Agustín Márquez.
Consultado por El Litoral, Díaz Duarte confirmó que cada uno ofreció 15 millones de pesos, con destino a instituciones u organismos vecinales abocados a la problemática climática y a la asistencia de damnificados por las inundaciones.
Las sumas serán depositadas en una cuenta del Banco de la Nación Argentina, una vez que se determinen las entidades beneficiarias.
Por su parte, el abogado Pedro Busico acordó una reparación de 10 millones de pesos en representación de Diego Medera. El dinero será destinado a la UTN Santa Fe, mediante un primer pago de 2 millones y ocho cuotas mensuales consecutivas de un millón de pesos. En este caso, el sobreseimiento definitivo quedará supeditado a la cancelación de la totalidad del compromiso.
Busico aclaró que se trata de una reparación integral del perjuicio, una salida alternativa distinta de la suspensión del juicio a prueba. La diferencia resulta relevante porque, al haber entre los involucrados un funcionario público, no corresponde aplicar este último instituto.
Una vez acreditado el cumplimiento de los acuerdos, se extinguirá la acción penal y se dictarán los respectivos sobreseimientos.
Los tres integraban el grupo de personas investigadas por el destino de los fondos que desaparecieron de la agencia de turismo luego del homicidio. La investigación federal se inició a partir de una denuncia presentada en junio de 2020 por el entonces ministro de Seguridad, Marcelo Sain, ante el fiscal Walter Rodríguez.
El dinero que desapareció
El 11 de febrero de 2020, Hugo Oldani fue baleado durante un asalto en su oficina de la galería Rivadavia, ubicada en La Rioja 2441. Mientras el comerciante agonizaba y era trasladado al hospital Cullen, comenzaron a sucederse movimientos dentro del local que terminarían bajo investigación judicial.
Según las actuaciones federales, familiares de la víctima ingresaron al comercio y retiraron dinero y documentación sin que quedara constancia formal de esas operaciones. Un peritaje estimó que en el lugar había aproximadamente 1,1 millón de dólares y 3 millones de pesos.
La investigación también puso bajo la lupa el desempeño de la fiscal Cristina Ferraro, quien había intervenido inicialmente en el homicidio, y de funcionarios policiales que participaron de las actuaciones posteriores. En junio de 2022, el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo procesó a Ferraro por presunto encubrimiento agravado por su condición de funcionaria pública y abuso de autoridad.
Un juicio con 27 testigos
El debate comenzará este miércoles 25 de noviembre, a las 8.30, en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe, integrado por los jueces Luciano Lauría, José María Escobar Cello y Emilio Rosatti.
La acusación estará a cargo del fiscal general Martín Suárez Faisal. Ferraro será defendida por Néstor Oroño, mientras que el policía Julián Nizzo contará con la asistencia técnica del abogado Germán Coraza.
En total fueron convocados unos 27 testigos para las jornadas del 25 de noviembre y del 1 y 2 de diciembre.
Para la apertura está prevista la lectura del requerimiento de elevación a juicio, el tratamiento de las cuestiones preliminares, las declaraciones indagatorias de los acusados y los primeros cuatro testimonios, correspondientes a integrantes de la entonces Agencia de Investigación Criminal (AIC).
Aunque prefirió no adelantar su estrategia, se cree que la defensa de Ferraro discutirá la imputación por encubrimiento y el supuesto incumplimiento de sus deberes, tal como lo vino haciendo en las sucesivas instancias.
En ese sentido, la defensa confía en poder demostrar que las decisiones adoptadas durante aquellas primeras horas se tomaron con conocimiento de las autoridades superiores del Ministerio Público de la Acusación.
En ese sentido, tendrá especial relevancia la declaración del ex fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, actualmente fiscal de Cámara, una pieza central para reconstruir cómo se impartieron las directivas durante el procedimiento.
Por el lado de la acusación también fue convocado Marcelo Sain, quien radicó la denuncia que dio origen al expediente federal y deberá explicar los motivos que lo llevaron a poner bajo sospecha el manejo de la escena del crimen y la desaparición de los fondos.
Nizzo, por su parte, llega al debate por su intervención en la custodia del lugar. El policía sostuvo públicamente que recibió la orden de preservar la agencia recién a las 9 de la mañana del día siguiente al homicidio, cuando, según su versión, la escena ya había sido alterada. También afirmó que levantó la vigilancia luego de consultar con sus superiores y con personal de la AIC.
El cronograma contempla los alegatos de clausura para el 14 y 15 de diciembre, mientras que el miércoles 16 podría conocerse el veredicto. Así, casi siete años después del asesinato de Oldani, la discusión judicial volverá sobre lo ocurrido en las horas posteriores al crimen y, particularmente, sobre la actuación de quienes debían resguardar las pruebas de la investigación.