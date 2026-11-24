Caso Oldani

Para evitar ir a juicio donarán 30 millones a instituciones que atienden a familias inundadas de Santa Fe

Este martes se celebraron dos audiencias para tres de los cinco imputados por la fuga de dinero de la agencia de viajes donde mataron a Hugo Oldani en febrero de 2020. Además, la UTN recibirá otros 10 millones de pesos bajo el mismo concepto. En tanto, una fiscal y un policía serán juzgados a partir del miércoles.