Un verdadero susto se llevaron vecinos de barrio Belgrano, en el centro norte de la ciudad de Santa Fe, este miércoles por la mañana tras registrarse un fuerte choque entre dos vehículos que terminó con uno de ellos impactando contra una vivienda.
Fuerte choque en barrio Belgrano: una camioneta terminó incrustada en una casa
Ocurrió este miércoles por la mañana en la esquina de 4 de Enero y Vieytes. En el siniestro también estuvo involucrado un Ford Focus. No hubo personas lesionadas pero sí daños materiales en el frente de una vivienda.
Por lo que pudo saber El Litoral, el hecho ocurrió pasadas las 8.30 en la esquina de 4 de Enero y Vieytes, del citado barrio santafesino y tuvo como protagonistas a una camioneta 4x4 marca Toyota Hilux y un auto marca Ford Focus.
De acuerdo a la información que trascendió, en el vehículo de mayor porte viajaba una pareja, mientras que en el otro viajaban una madre con sus hijos. Afortunadamente, no hubo que lamentar personas lesionadas.
Mientras se investiga la mecánica del siniestro, cabe consignar que tras el encontronazo la camioneta impactó contra el frente de una vivienda ubicada en la ochava y quedó incrustada en la propiedad.