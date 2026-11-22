Siniestro vial

Murió un motociclista tras un choque en barrio Roma: buscan a un automovilista que escapó

El siniestro ocurrió durante la madrugada del domingo en la esquina de Santiago de Chile y Juan de Garay. La víctima, de 43 años, sufrió un traumatismo de cráneo grave, una fractura y múltiples lesiones. Fue trasladada al hospital Cullen, donde falleció minutos después de las 6. El conductor del automóvil abandonó el lugar y es intensamente buscado.