La madrugada del domingo terminó de la peor manera para un motociclista de 43 años que protagonizó un violento accidente de tránsito en barrio Roma de la ciudad de Santa Fe.
Murió un motociclista tras un choque en barrio Roma: buscan a un automovilista que escapó
El siniestro ocurrió durante la madrugada del domingo en la esquina de Santiago de Chile y Juan de Garay. La víctima, de 43 años, sufrió un traumatismo de cráneo grave, una fractura y múltiples lesiones. Fue trasladada al hospital Cullen, donde falleció minutos después de las 6. El conductor del automóvil abandonó el lugar y es intensamente buscado.
El hecho ocurrió alrededor de las 2, en la intersección de Santiago de Chile y Juan de Garay, cuando, por causas que todavía se investigan, colisionaron un automóvil y una motocicleta.
Aumovilista en fuga
Tras el impacto, el conductor del automóvil no permaneció en el lugar para asistir a la víctima. Por el contrario, se dio a la fuga y desde entonces es objeto de un importante operativo de búsqueda por parte de la policía.
Como consecuencia del encontronazo, el motociclista quedó gravemente herido y debió ser auxiliado por personal de emergencias. Una unidad sanitaria lo trasladó de urgencia hasta el hospital José María Cullen, donde ingresó con un cuadro de extrema gravedad.
El primer diagnóstico médico describió un traumatismo encéfalo craneano grave, pérdida de conocimiento, una fractura en el miembro inferior derecho y múltiples traumatismos.
Pese a los esfuerzos realizados por los profesionales del centro de salud, el estado del paciente no logró revertirse. Finalmente, minutos después de las 6 de este domingo, se produjo su fallecimiento.
Peritajes en el lugar
A partir del desenlace fatal, el episodio quedó bajo investigación judicial. Peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) fueron convocados al lugar del siniestro para realizar los relevamientos correspondientes y establecer la mecánica del choque.
En paralelo, se dio intervención al fiscal de turno, quien fue informado sobre las circunstancias del hecho y las actuaciones iniciadas para identificar y localizar al automovilista que abandonó la escena.
Por estas horas, uno de los principales objetivos de la investigación consiste en establecer quién conducía el automóvil involucrado y determinar las eventuales responsabilidades penales derivadas del siniestro.