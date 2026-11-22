Un importante despliegue de Bomberos se registró en las primeros minutos del domingo en un edificio de 12 pisos de la firma Sauce 33 ubicado en bulevar Gálvez al 900, en la ciudad de Santa Fe.
Incendio en un piso 11 de bulevar Gálvez: dos menores sufrieron quemaduras
Un departamento ubicado en un edificio de 12 pisos de la firma Sauce 33, a la altura del 900 de bulevar Gálvez, fue escenario de un incendio que provocó importantes daños materiales. Las llamas afectaron principalmente el living comedor y dos menores de 12 y 14 años recibieron asistencia médica por quemaduras de primer grado. No fue necesario trasladarlos.
El fuego afectó severamente el living comedor de uno de los departamentos y provocó daños en distintos ambientes de la vivienda. Dos menores de edad recibieron asistencia médica por quemaduras de primer grado, aunque no fue necesario trasladarlos a un hospital.
Fuego en el living comedor
El episodio ocurrió alrededor de las 12.19, cuando una dotación de Bomberos se constituyó en el edificio situado sobre bulevar Gálvez al 900.
Al llegar, los servidores públicos comprobaron que el fuego avanzaba sobre distintos elementos del mobiliario de un departamento ubicado en el piso 11. Las llamas habían tomado un colchón de una plaza, un sofá, una mesa ratona y un rack de madera, todos ubicados en el sector destinado a living comedor.
Ante esa situación, el personal desplegó una línea de manguera de 44,5 milímetros, utilizando la instalación fija contra incendios del propio edificio. El dispositivo permitió atacar el foco ígneo y posteriormente realizar las tareas de enfriamiento para evitar una eventual reactivación.
Una vez controlada la emergencia, los bomberos comenzaron con las actuaciones destinadas a establecer las circunstancias que dieron origen al siniestro.
Dos menores con quemaduras
El incendio dejó importantes consecuencias materiales dentro del departamento. Según el relevamiento inicial, resultaron destruidos un colchón de resortes, un sofá, una mesa ratona, un mueble rack, un televisor de 45 pulgadas y la unidad interior de un equipo de aire acondicionado tipo split, además de otros elementos cuya identificación no fue posible debido al grado de destrucción.
La temperatura y la acción del fuego también provocaron el desprendimiento del revestimiento de durlock que cubría el techo y las paredes del ambiente afectado. A esto se sumó una importante acumulación de hollín en los restantes sectores de la vivienda.
Al momento del procedimiento se encontraban los propietarios del inmueble, una mujer de 40 años y su marido de 42, junto a sus hijos y otros dos menores que estaban en el lugar.
Dos de ellos, una adolescente de 14 años y un chico de 12, debieron recibir asistencia del servicio de emergencias 107. Los profesionales constataron que la adolescente presentaba una quemadura de primer grado en el brazo izquierdo, mientras que el niño tenía una lesión de similares características en una de sus piernas.
Tras la evaluación médica, se determinó que ninguno de los dos necesitaba ser trasladado al hospital de Niños.
En el lugar también trabajaron efectivos de la Estación Sur de Policía, personal de la Brigada Operativa Urbana y autoridades policiales de la Unidad Regional I. Las comunicaciones correspondientes fueron realizadas con el fiscal de turno para avanzar con las actuaciones del caso.