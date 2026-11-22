Santa Fe

Incendio en un piso 11 de bulevar Gálvez: dos menores sufrieron quemaduras

Un departamento ubicado en un edificio de 12 pisos de la firma Sauce 33, a la altura del 900 de bulevar Gálvez, fue escenario de un incendio que provocó importantes daños materiales. Las llamas afectaron principalmente el living comedor y dos menores de 12 y 14 años recibieron asistencia médica por quemaduras de primer grado. No fue necesario trasladarlos.