El o los asesinos golpearon a Yazmina Cañón. Luego la apuñalaron en el pecho. Fueron dos puntazos dados con un cuchillo de cocina. Una de las estocadas dañó de manera irreversible órganos vitales. Por el crimen, cuatro personas fueron aprehendidas, pero sólo dos quedaron tras las rejas y en la mira de los investigadores.
Drogas y peleas entre mujeres en torno del crimen de Yazmina Cañón
Liberaron al novio y sólo quedan dos detenidos por el caso. Se trata de un hombre y una mujer que son pareja. Serán imputados el próximo martes por la mañana.
Según se pudo reconstruir, la víctima, su novio y otra pareja se encontraban en la escena del hecho esa madrugada, en una vivienda de calle Córdoba al 2200, en un sector conocido como El Triángulo de barrio Alvear de la capital provincial.
Aparentemente, eran habituales las reuniones entre estas personas para consumir estupefacientes. También eran frecuentes las peleas entre las mujeres. Las pruebas determinaron que la dueña de casa llegó al lugar bastante después del sangriento ataque. Ella llamó esa mañana a la Central de Emergencias 911 para comunicar lo que había ocurrido.
Arrestos
Fue la primer detenida, pero pocas horas más tarde -cuando se comprobó su testimonio- recuperó la libertad.
Luego se presentó en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) un joven que dijo ser el novio de Yazmina. Fue aprehendido en ese momento, porque se encontraba en el inmueble cuando sucedió el crimen, pero en las últimas horas también fue liberado.
Los detectives no lograron hallar evidencias que lo incriminaran.
En la escena del hecho fue secuestrado un cuchillo de cocina con lo que serían manchas de sangre. En principio, sus características coinciden con las de las heridas que presenta el cuerpo de la víctima. El arma blanca está siendo peritada.
Audiencia
El caso es trabajado de manera conjunta por las fiscales Vivian Galeano (de la Unidad Especializada en Violencia de Género, Familiar y Sexual (GEFAS) y María Laura Urquiza (Homicidios).
Ahora todos los indicios apuntan a los últimos detenidos, un hombre y una mujer que son pareja y que se domicilian en las inmediaciones.
Ambos serán imputados en una audiencia que se desarrollará el próximo martes por la mañana, en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.