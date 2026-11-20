Un ladrón de picaportes fue atrapado este viernes por la policía, que además recuperó numerosas piezas que habían sido robadas momentos antes en la ciudad de Santa Fe.
Detuvieron a un ladrón serial de picaportes en el macrocentro de Santa Fe
El procedimiento fue realizado por la policía este viernes en inmediaciones de Junín y San Jerónimo, luego de que testigos alertaran sobre el robo de piezas metálicas las cercanías.
La intervención de los uniformados se produjo luego de un llamado a la Central de Emergencias 911 que dio aviso sobre un individuo que estaba sustrayendo picaportes en el macrocentro de la capital provincial.
Al llegar al cruce de calles Crespo y 9 de Julio, efectivos de la Brigada Motorizada reunieron testimonios que permitieron orientar la búsqueda y reconstruir la posible ruta de escape.
Con esos datos, los uniformados realizaron un patrullaje por las calles cercanas y lograron interceptar a un sospechoso de 28 años en las inmediaciones de Junín y San Jerónimo.
Al requisarlo, constataron que llevaba un elemento metálico tipo gancho —presuntamente empleado para desprender las piezas— y una mochila con 14 picaportes de bronce.
Amenazas
Minutos después, los policías dialogaron con una vecina de 74 años, domiciliada en Crespo al 2800, quien relató que sorprendió al sujeto cuando intentaba llevarse el picaporte de su casa.
Según su testimonio, el hombre escapó al verse descubierto y dejó caer otros cuatro elementos de bronce en la huida, los cuales quedaron a resguardo de las fuerzas actuantes.
Durante el procedimiento, el aprehendido también profirió amenazas contra uno de los agentes que participaban del operativo.
Reconocimiento
Tanto el joven de 28 años como la totalidad de los elementos secuestrados fueron trasladados a la Comisaría 2ª.
Allí, una mujer de 46 años se presentó y reconoció dos de los picaportes incautados como propios.
Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia competente.