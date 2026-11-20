La mañana del viernes se quebró con una escena de horror en barrio Santa Lucía. Detrás de una vivienda de calle Corrientes al 4100, en un pasillo ubicado a espaldas de la escuela del barrio, dos integrantes de la Policía de Santa Fe fueron encontrados sin vida. Tenían 27 y 28 años. Eran pareja, pertenecían a la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I y tenían un hijo de siete años..
Un policía mató a su pareja y luego se quitó la vida en barrio Santa Lucía
Un agente policial de 27 años asesinó de un tiro a su pareja (una mujer policía de 28), y posteriormente se quitó la vida en una vivienda de barrio Santa Lucía. Los vecinos escucharon una fuerte discusión e incluso algunos habrían intentado intervenir antes de que se produjera el desenlace. La fiscalía investiga las circunstancias de un episodio que conmocionó a todo el vecindario.
La investigación preliminar apunta a un femicidio seguido de suicidio. Según los primeros testimonios recogidos en el vecindario, todo habría comenzado con una fuerte discusión dentro de la vivienda. Algunos vecinos escucharon los gritos y, en medio de la tensión, habrían advertido situaciones de violencia física del hombre hacia la mujer.
La secuencia posterior fue tan rápida como devastadora. Cuando algunos habitantes del sector intentaron intervenir, el hombre habría tomado el arma reglamentaria de su pareja y le efectuó un disparo. Instantes después utilizó el arma contra sí mismo. Ambos murieron prácticamente en el acto.
Una discusión y los disparos
Fueron los propios vecinos quienes, todavía conmocionados por lo que acababan de presenciar, se comunicaron con la Central de Emergencias 911. La advertencia puso en marcha un importante despliegue de patrulleros y personal policial.
En pocos minutos, la cuadra de Corrientes al 4100 quedó convertida en un escenario de intervención judicial. Se interrumpió la circulación vehicular, se restringió el paso de peatones y se colocaron cintas de seguridad para preservar el lugar.
Un dato que inicialmente alimentó versiones especialmente dolorosas fue la posibilidad de que el hijo de la pareja, de siete años, hubiera presenciado el episodio. Sin embargo, con el correr de las horas se pudo establecer que el pequeño no estaba en la vivienda: se encontraba en la escuela.
La noticia cayó como una bomba entre los habitantes del barrio. No solamente por la brutalidad del desenlace, sino también porque ambos policías eran conocidos en el vecindario y, según relataron algunos residentes, mantenían un trato cordial con quienes vivían en las inmediaciones.
El hombre era prácticamente un vecino de toda la vida. Su presencia era habitual en el sector y no resultaba extraño verlo llegar a bordo de móviles policiales. La mujer también era conocida por los habitantes de la zona.
Semana trágica
Con el correr de la mañana comenzaron a llegar familiares, allegados y compañeros de trabajo de las víctimas. El dolor se hizo visible en escenas de profundo dramatismo: personas que rompían en llanto, abrazos interminables y vecinos que todavía intentaban comprender lo que había sucedido a pocos metros de sus casas.
En paralelo, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) desplegaron las tareas periciales correspondientes. Los especialistas trabajaron sobre la escena para reconstruir la mecánica del episodio y reunir elementos de interés para el expediente.
También se hizo presente la fiscal Jorgelina Moser Ferro, quien dispuso las primeras medidas judiciales destinadas a esclarecer las circunstancias de las dos muertes.
El desenlace dejó además una marca particularmente dolorosa: una familia destruida y un niño de siete años que quedó en medio de una tragedia que ahora deberá ser abordada también desde el acompañamiento y la protección.
El episodio cerró una de las semanas más violentas que se recuerden recientemente en la ciudad de Santa Fe. En apenas cinco días se contabilizaron cinco víctimas fatales en distintos hechos de violencia.
La secuencia había comenzado el lunes con el asesinato a puñaladas de una mujer en barrio General Alvear. El miércoles llegó el doble homicidio de barrio Guadalupe Residencial. Y este viernes, el horror volvió a instalarse en Santa Lucía con la muerte de los dos integrantes de la fuerza policial.
Tres escenarios diferentes. Cinco vidas perdidas. Una ciudad que, en cuestión de días, volvió a quedar frente al rostro más brutal de la violencia.