Horror en Santa Fe

Un policía mató a su pareja y luego se quitó la vida en barrio Santa Lucía

Un agente policial de 27 años asesinó de un tiro a su pareja (una mujer policía de 28), y posteriormente se quitó la vida en una vivienda de barrio Santa Lucía. Los vecinos escucharon una fuerte discusión e incluso algunos habrían intentado intervenir antes de que se produjera el desenlace. La fiscalía investiga las circunstancias de un episodio que conmocionó a todo el vecindario.