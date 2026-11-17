Un doble homicidio sacudió este martes por la mañana a la ciudad de Santa Fe. Un hombre de 48 años y su hijo de 23 fueron encontrados sin vida, con heridas de arma de fuego, en el interior de una vivienda ubicada en calle Ayacucho al 200, entre Riobamba y Defensa, en una zona residencial próxima a la Costanera.
Investigan un doble homicidio ocurrido en el corazón de barrio Guadalupe
Las víctimas son dos hombres (padre e hijo). Fueron encontrados sin vida dentro de una vivienda en Ayacucho al 200 con impactos de bala en sus cuerpos. Agentes de la PDI trabajan en el lugar siguiendo directivas del fiscal de Homicidios.
El episodio provocó un importante despliegue policial y generó profunda conmoción entre los vecinos. La primera alerta ingresó a la Central de Emergencias 911 a las 9.58, cuando una mujer denunció que desconocidos habían efectuado disparos contra el domicilio.
En su comunicación, la denunciante advirtió que su hijastro presentaba una herida en el pecho y que su pareja tenía una lesión en la cabeza. Respecto de este último, señaló que aparentemente no presentaba signos vitales.
Cuando los primeros efectivos llegaron al lugar, encontraron a las dos víctimas fallecidas en el interior de la propiedad. Ambos cuerpos presentaban impactos de arma de fuego.
Un vehículo en fuga
Los primeros datos recogidos en el lugar indican que momentos antes del hallazgo habrían ingresado personas ajenas a la vivienda. En ese contexto, vecinos habrían escuchado varias detonaciones y posteriormente observaron la salida de un vehículo que se alejó rápidamente del sector.
A partir de esa información, se puso en marcha un operativo de búsqueda en distintos puntos de la ciudad. Los investigadores procuraban localizar un automóvil Volkswagen Gol de color gris, que podría tener vinculación con el episodio.
La vivienda donde ocurrió el doble crimen es una propiedad de dos plantas. De acuerdo con las primeras informaciones, una de las víctimas habría sido encontrada en el sector superior del inmueble, mientras que la otra yacía en la planta baja.
La mecánica del ataque, la cantidad de personas que participaron y las circunstancias que rodearon el ingreso de los agresores forman parte de las principales incógnitas que deberán despejar los investigadores.
Peritajes en la escena del hecho
El procedimiento movilizó a distintas dependencias policiales, mientras personal de la Policía de Investigaciones (PDI) comenzó a trabajar en el interior de la propiedad para relevar rastros, recoger testimonios y buscar elementos que permitan reconstruir lo sucedido.
También fue informado el fiscal de Homicidios de turno, quien quedó a cargo de las actuaciones judiciales y de las primeras medidas investigativas.
En paralelo, se dispuso un amplio despliegue de patrulleros para intentar localizar el vehículo señalado en los primeros reportes y establecer quiénes estuvieron detrás de la violenta incursión.
Por estas horas, el doble homicidio mantiene en vilo a los habitantes de la zona. La cercanía con la Costanera y el carácter residencial del sector profundizaron el impacto de un episodio que dejó dos víctimas fatales dentro de una misma vivienda y abrió una investigación para determinar qué ocurrió detrás de las puertas de esa propiedad.
Primeras pistas
Con el avance de las primeras actuaciones trascendieron las identidades de las víctimas: fueron identificadas como Luis Eugenio Ojeda, de 48 años, y Lucas Ojeda, de 23, padre e hijo respectivamente.
La mujer que dio aviso a las autoridades fue identificada como Natalia G., de 21 años, pareja del hombre mayor. Según consta en el reporte policial, la joven manifestó que ambos hombres se encontraban dentro de la vivienda cuando ocurrió el episodio.
"No bajes, estoy con gente"
Uno de los detalles que llamó la atención de los investigadores surge de un diálogo previo al ataque. De acuerdo con el testimonio de la mujer, su pareja le habría dicho: "No bajes, estoy con gente". La mujer aseguró que no presenció lo ocurrido y que desconocía quiénes eran las personas que se encontraban en el inmueble.
Otro dato incorporado a las actuaciones tiene que ver con la desaparición de dinero en moneda extranjera. La denunciante manifestó haber advertido la faltante de dólares estadounidenses, aunque no pudo precisar qué cantidad había sido sustraída.
Este elemento abre una posible línea de investigación vinculada con un robo, aunque serán las medidas judiciales las que permitan establecer si la sustracción de dinero estuvo directamente relacionada con el doble homicidio y cuál fue la secuencia concreta de los acontecimientos.