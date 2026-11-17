Conmoción en Santa Fe

Investigan un doble homicidio ocurrido en el corazón de barrio Guadalupe

Las víctimas son dos hombres (padre e hijo). Fueron encontrados sin vida dentro de una vivienda en Ayacucho al 200 con impactos de bala en sus cuerpos. Agentes de la PDI trabajan en el lugar siguiendo directivas del fiscal de Homicidios.