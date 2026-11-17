El Ministerio Público Fiscal de Córdoba pidió la colaboración de la comunidad para localizar a dos hermanas de 12 y 11 años cuyo paradero se intenta establecer. Se trata de Mía Azul Luna y Alma Celeste Luna, por quienes la Unidad Territorial Integrada 14 difundió un pedido de búsqueda y datos que pueden ayudar a reconocerlas.
Buscan a dos hermanas de 11 y 12 años desaparecidas en Córdoba
El Ministerio Público Fiscal solicitó ayuda para encontrar a Mía Azul Luna y Alma Celeste Luna. Difundieron sus características físicas y los teléfonos y direcciones donde se puede aportar información sobre su paradero.
Las autoridades solicitaron que cualquier persona que tenga información que pueda contribuir a encontrarlas la comunique a los organismos correspondientes. El pedido incluye una descripción física de ambas niñas y distintas vías de contacto para acercar datos.
Hasta el momento, la información oficial difundida no detalla en qué circunstancias desaparecieron ni cuándo fueron vistas por última vez. Tampoco se comunicaron otros detalles sobre el desarrollo de la búsqueda.
Cómo son las hermanas que buscan en Córdoba
De acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio Público Fiscal, Mía Azul Luna tiene 12 años y mide aproximadamente 1,40 metros. Es de contextura delgada y tiene el cabello castaño claro, a la altura de los hombros, con flequillo recto.
Su hermana, Alma Celeste Luna, tiene 11 años y mide alrededor de 1,30 metros. También es de contextura delgada y lleva el pelo oscuro, cortado a la altura de los hombros y con flequillo recto.
La difusión de estas características busca facilitar su identificación y ampliar las posibilidades de que alguien pueda aportar información útil. Por eso, el pedido está dirigido a quienes puedan haberlas visto o cuenten con algún dato que permita orientar a las autoridades.
La búsqueda está a cargo de la Unidad Territorial Integrada 14, que funciona en la ciudad de Córdoba. Desde esa dependencia se centraliza la recepción de información vinculada con el caso.
Dónde aportar información sobre las niñas desaparecidas
Quienes tengan datos sobre el paradero de Mía Azul o Alma Celeste Luna pueden comunicarse con la Unidad Territorial Integrada 14 o presentarse en su sede, ubicada en bulevar Los Alemanes 6778, en barrio Argüello Norte, de la ciudad de Córdoba.
Los teléfonos habilitados para recibir información son:
4481016, interno 34661.
4481016, interno 34662.
4481016, interno 34663.
4481016, interno 34664.
Además, las personas que puedan aportar algún dato tienen la posibilidad de acercarse a cualquier dependencia policial o judicial.
El pedido de colaboración busca sumar información que permita establecer dónde se encuentran las hermanas. Ante cualquier dato que pueda resultar relevante, las autoridades solicitan comunicarlo por los canales indicados, sin intentar intervenir por cuenta propia.