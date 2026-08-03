Desapareció el 24 de junio

Apareció sana y salva en Brasil la rosarina Micaela Albornoz tras más de un mes de intensa búsqueda

La mujer de 32 años que permanecía desaparecida desde el pasado 24 de junio tras ser vista por última vez en la ciudad de Rosario, fue hallada con vida y en buen estado de salud en la ciudad de Florianópolis, Brasil.