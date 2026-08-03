Micaela Gladys Albornoz, la mujer de 32 años que permanecía desaparecida desde el pasado 24 de junio tras ser vista por última vez en Rosario, fue localizada con vida y en buen estado de salud en la ciudad brasileña de Florianópolis. La confirmación oficial fue brindada por el Gobierno de Santa Fe luego de que se activara una alerta en el Consulado Argentino al presentarse a solicitar ayuda con un Documento Nacional de Identidad (DNI) que pertenecía a una vecina.
Apareció sana y salva en Brasil la rosarina Micaela Albornoz tras más de un mes de intensa búsqueda
La mujer de 32 años que permanecía desaparecida desde el pasado 24 de junio tras ser vista por última vez en la ciudad de Rosario, fue hallada con vida y en buen estado de salud en la ciudad de Florianópolis, Brasil.
Un DNI ajeno, la clave para destrabar el caso tras 40 días
La búsqueda de Micaela se extendió durante 40 días angustiantes para su familia. La resolución del caso se desencadenó cuando la joven se presentó de manera espontánea en la sede del Consulado Argentino en Florianópolis —localidad turística ubicada al sur de Brasilia— con el objetivo de solicitar asistencia consular para trasladarse hacia San Pablo.
Para realizar el trámite, Albornoz exhibió el DNI perteneciente a una vecina de su barrio. Dicho documento se encontraba bajo vigilancia y seguimiento estricto por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe. Esta alerta permitió su inmediata identificación en el sistema, la cual fue posteriormente ratificada de forma fehaciente mediante el cotejo de huellas dactilares.
Las pistas que siguieron los investigadores
Micaela, quien se encuentra bajo un tratamiento de salud mental, se había retirado el 24 de junio de su domicilio en la zona sur de Rosario (barrio Villa Manuelita). Durante las más de cinco semanas en que estuvo inubicable, las brigadas de búsqueda rastrearon diversas pistas en distintas provincias del país.
Entre las evidencias recolectadas se registraron movimientos bancarios en la terminal de ómnibus de la ciudad de Córdoba y datos de inteligencia que la ubicaban de manera presunta en Santiago del Estero, antes de confirmarse su ingreso a territorio brasileño.
Recompensas y acompañamiento familiar
Debido a la complejidad del caso y al paso del tiempo, el gobierno provincial había dispuesto una recompensa de $10 millones para quien aportara datos certeros sobre su paradero. Asimismo, el Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido por Alejandra Monteoliva, ofreció una cifra de $5.000.000 de manera complementaria.
Durante todo este período, familiares y amigos de la joven mantuvieron una permanente movilización en las calles de Rosario para visibilizar el reclamo y exigir su aparición con vida.
La confirmación de que Micaela Albornoz se encuentra sana y salva trae tranquilidad tras 40 días de incertidumbre. Las autoridades del Consulado Argentino y del Ejecutivo santafesino se encuentran coordinando las medidas de asistencia médica y contención necesarias para garantizar su rápido y seguro reencuentro con su familia en Argentina.