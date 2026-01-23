En Praia Brava

Turistas argentinos sufrieron el robo de su camioneta en Florianópolis y quedaron varados en Brasil

Cuatro jóvenes oriundos de Posadas enfrentan una odisea tras sufrir el hurto de su Hilux 2017 en una playa brasileña, quedando además de sin el vehículo, sin documentos ni dinero para regresar a casa.