Turistas argentinos sufrieron el robo de su camioneta en Florianópolis y quedaron varados en Brasil

Un grupo de cuatro jóvenes oriundos de Posadas, Misiones, vivió momentos angustiosos en Florianópolis, Brasil, después de que delincuentes les robaran su camioneta Toyota Hilux, junto con la documentación y dinero, mientras disfrutaban de un día de playa. El hecho ocurrió a plena luz del día en el estacionamiento de Praia Brava, dejando al grupo sin medios para regresar al país.
La camioneta robada.
El asalto en plena playa
El miércoles 21 de enero, alrededor de las 14:30, Iván Vargas —propietario de la camioneta blanca modelo 2017— junto a su novia, su hermana Giuliana Vargas y su amigo Franco Chamorro, estacionaron el vehículo en un estacionamiento público cercano a Praia Brava, una de las playas más concurridas del norte de Florianópolis.
El estacionamiento, que contaba con cuidador y una gran cantidad de autos argentinos, parecía seguro. El grupo disfrutó del día en la playa durante aproximadamente una hora y media a dos horas, pero la tranquilidad dio paso a la desesperación al volver y descubrir que la camioneta ya no estaba.
Sin documentación ni pertenencias
El robo no solo dejó al grupo sin su vehículo, sino también sin documentación personal, documentos del rodado, dinero y pertenencias importantes. En el interior del vehículo, que los turistas habían dejado cerrado correctamente, estaban los DNI, pasaportes y la llave duplicada.
La situación se agravó al comprobar que el cuidador del estacionamiento no se encontraba al momento del incidente y que, pese a haber cámaras de seguridad en la zona, la obtención del material grabado implica un proceso burocrático complejo.
Tras el robo, el grupo realizó la denuncia ante la Policía Militar y posteriormente ante la Policía Civil de Canasvieiras, en Santa Catarina, aunque hasta el momento no obtuvieron novedades sobre el caso.
Ante la falta de documentación y recursos, los jóvenes se dirigieron al consulado argentino en Florianópolis para gestionar pasaportes de emergencia y poder planificar su regreso a la Argentina, previsto tentativamente para el domingo.
Un antecedente similar
Este no es un hecho aislado en la zona. A principios de enero, otra familia argentina también sufrió el robo de su camioneta en Praia Brava, situación que obligó a sus integrantes a pedir asistencia monetaria para costear el retorno al país. En ese caso, el vehículo fue hallado posteriormente en el estado de Paraná, aunque sin daños.
El episodio puso de manifiesto no solo la vulnerabilidad de los turistas frente a robos en destinos populares de verano, sino también las complicaciones que surgen cuando se pierden documentos y medios de transporte en el extranjero. Las autoridades consulares y policiales trabajan junto a los afectados para facilitar su regreso seguro a territorio argentino.