Un ejemplar juvenil de chajá fue rescatado durante la tarde del miércoles en la Costanera Este de la ciudad de Santa Fe. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Policía Ecológica, luego de un aviso recibido a través de la Central de Emergencias 911.
Rescataron una cría de chajá que apareció entre camalotes en la Costanera Este
El pequeño ejemplar fue encontrado por guardavidas mientras permanecía entre vegetación flotante que se desplazaba a la deriva. Los trabajadores lo pusieron a resguardo y dieron aviso a la Policía Ecológica, cuyos efectivos lo trasladaron a una jaula de protección y dieron intervención al área de Fauna.
Antes de la llegada de los efectivos, guardavidas de la zona habían logrado poner al ave a resguardo tras encontrarla entre camalotes que se desplazaban a la deriva.
Entre la vegetación flotante
La escena se produjo en un sector de la Costanera Este, donde personal de guardavidas advirtió la presencia de una pequeña ave silvestre que se encontraba entre un conjunto de camalotes flotantes.
Ante la situación, los trabajadores procedieron a resguardar al ejemplar y dieron aviso para que intervinieran las autoridades correspondientes.
Poco después arribaron efectivos de la Policía Ecológica, dependiente de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional I, quienes constataron que se trataba de una cría de chajá.
Custodia especializada
Una vez recibido el ejemplar, los policías lo colocaron en una jaula de resguardo y dieron intervención al área de Fauna, a la espera de las instrucciones necesarias para continuar con el procedimiento.
De esta manera, la actuación conjunta de los guardavidas y la Policía Ecológica permitió poner a salvo al animal y activar el protocolo previsto para este tipo de situaciones. También se informó de la novedad al fiscal en turno.
El episodio volvió a poner de relieve la importancia de la intervención temprana ante la aparición de fauna silvestre en sectores urbanos y recreativos, especialmente en zonas ribereñas donde la vegetación flotante y los movimientos del agua pueden generar situaciones de riesgo para distintas especies.