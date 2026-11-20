Santa Fe

Rescataron una cría de chajá que apareció entre camalotes en la Costanera Este

El pequeño ejemplar fue encontrado por guardavidas mientras permanecía entre vegetación flotante que se desplazaba a la deriva. Los trabajadores lo pusieron a resguardo y dieron aviso a la Policía Ecológica, cuyos efectivos lo trasladaron a una jaula de protección y dieron intervención al área de Fauna.