Hallazgo inesperado

Alerta en la costanera de Santa Fe por una serpiente y cinco huevos

Un operativo de la Policía Ecológica se desplegó en inmediaciones de El Faro de Santa Fe luego de un aviso al 911. Los efectivos lograron retirar cinco huevos que estaban en el lugar y coordinaron su traslado al Centro de Rescate La Esmeralda. La serpiente, en tanto, volvió a introducirse en su refugio y desapareció.