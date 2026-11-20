Un procedimiento de la Policía Ecológica se desarrolló durante la tarde del miércoles en inmediaciones del El Faro de la Costanera santafesina, luego de que un aviso al servicio de emergencias 911 alertara sobre la presencia de una serpiente y varios huevos en el sector. Los ejemplares fueron retirados y quedaron bajo resguardo para su traslado al Centro de Rescate La Esmeralda.
Alerta en la costanera de Santa Fe por una serpiente y cinco huevos
Un operativo de la Policía Ecológica se desplegó en inmediaciones de El Faro de Santa Fe luego de un aviso al 911. Los efectivos lograron retirar cinco huevos que estaban en el lugar y coordinaron su traslado al Centro de Rescate La Esmeralda. La serpiente, en tanto, volvió a introducirse en su refugio y desapareció.
La intervención comenzó a partir de una comunicación que advertía sobre la presencia de un ofidio en un sector de la Costanera de Santa Fe. El aviso también daba cuenta de la existencia de cinco huevos, situación que motivó la convocatoria de personal especializado.
Sector delimitado con cintas de peligro
Cuando los efectivos de la Policía Ecológica llegaron al lugar, comprobaron que el sector ya se encontraba delimitado preventivamente con cintas de peligro, una medida destinada a evitar que los transeúntes se acercaran al sitio donde había sido detectado el animal.
A partir de entonces se dio intervención a la jefatura de la dependencia y al personal del área de Fauna, con el propósito de coordinar las tareas de resguardo y evitar cualquier situación de riesgo.
Traslado de los huevos
Con la presencia de la jefa de la dependencia, los agentes pusieron en marcha el procedimiento que permitió retirar los cinco huevos que se encontraban en el lugar.
Posteriormente, los ejemplares quedaron bajo custodia para ser entregados a un representante del área de Fauna, quien debía encargarse de su traslado al sector veterinario del Centro de Rescate, Protección y Conservación de Fauna Silvestre La Esmeralda.
En cuanto a la serpiente, el desenlace fue diferente. Según se informó, el animal volvió a introducirse por el orificio donde se encontraba y desapareció de la vista de los efectivos, por lo que no pudo ser capturado.
Antes de retirarse, los policías colocaron nuevamente las cintas de peligro para advertir a quienes circulaban por el sector y prevenir posibles incidentes. Finalmente, comunicaron el resultado del procedimiento al servicio de emergencias 911. Lo ocurrido forma parte de las consecuencias que son producto de la emergencia hídrica que sufre la región.