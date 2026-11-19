Santa Fe

Atacaron a un niño trans de 12 años durante un encuentro cosplay y el agresor será imputado

El episodio ocurrió el domingo 8 de noviembre durante la convención Santa Freak, en la costanera santafesina. La víctima fue arrojada al suelo mediante una maniobra de inmovilización y debió recibir asistencia médica. La Fiscalía investiga el hecho como "Lesiones leves calificadas por odio a la identidad de género o su expresión".