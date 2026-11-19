Lo que debía ser una tarde de encuentro, disfraces, personajes de ficción y celebración de la cultura japonesa terminó con una escena de violencia que sacudió a la comunidad cosplay de Santa Fe.
Atacaron a un niño trans de 12 años durante un encuentro cosplay y el agresor será imputado
El episodio ocurrió el domingo 8 de noviembre durante la convención Santa Freak, en la costanera santafesina. La víctima fue arrojada al suelo mediante una maniobra de inmovilización y debió recibir asistencia médica. La Fiscalía investiga el hecho como "Lesiones leves calificadas por odio a la identidad de género o su expresión".
El domingo 8 de noviembre, durante una nueva edición de Santa Freak, un niño trans de 12 años fue atacado físicamente por otro adolescente, de aproximadamente 15, en un episodio que, según los testimonios recogidos, tuvo como desencadenante su identidad de género.
La secuencia comenzó con expresiones discriminatorias. De acuerdo con quienes presenciaron lo sucedido, el adolescente más grande comenzó a lanzar insultos transfóbicos a viva voz. El niño respondió defendiendo su identidad, pero la discusión rápidamente escaló hasta convertirse en una agresión física.
El atacante habría aplicado una llave de inmovilización corporal y arrojado violentamente al chico contra el suelo. El impacto le provocó una lesión que le impidió incorporarse por sus propios medios. Ante la situación, los organizadores solicitaron la intervención del servicio de emergencias para asistirlo.
El presunto agresor, en tanto, se alejó del lugar. Según trascendió, ambos adolescentes no tenían relación previa y ni siquiera se conocían. La identificación del señalado como responsable fue posible a partir de la difusión de lo ocurrido entre integrantes de la comunidad cosplay santafesina, que comenzaron a compartir información para establecer quién había protagonizado el ataque.
A la conmoción inicial se sumó otro elemento: la familia de la víctima habría accedido a un audio atribuido al adolescente señalado como agresor, en el que presuntamente se burlaba de lo ocurrido y reivindicaba su comportamiento.
Investigación judicial
La madre del niño formalizó la denuncia correspondiente y recibió el acompañamiento de la Dirección de Diversidad de la Provincia.
La investigación quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal especializada en responsabilidad penal adolescente (UFERPA), a cargo de los fiscales Francisco Cecchini y Ana Laura Gioria. Ambos funcionarios tomaron contacto con la víctima y su entorno familiar desde las primeras horas posteriores al episodio. Incluso, Cecchini se presentó en el sanatorio privado donde el chico permanecía internado.
En las últimas horas trascendió que el adolescente señalado como responsable sería convocado a sede judicial para ser imputado y notificado formalmente de los cargos que se le atribuyen.
La calificación legal provisoria de la conducta investigada es "Lesiones leves calificadas por odio a la identidad de género o su expresión".
El expediente busca establecer las circunstancias precisas en las que se produjo el ataque y reunir los elementos necesarios para avanzar en el proceso judicial.
Pero el episodio también abrió una discusión que excede el ámbito de la investigación penal. ¿Qué está ocurriendo con los espacios de convivencia? ¿Por qué un niño puede ser agredido por expresar quién es? ¿Cuánto influyen los discursos discriminatorios que circulan en la sociedad?
Esas fueron algunas de las preguntas que atravesaron una entrevista realizada en el programa Santa Fe Policiales a Kian Nazer y Aarón Piedrabuena, integrantes de Varones Trans no Binaries.
"No hay ningún espacio seguro"
Los dos referentes se enteraron de lo sucedido a través de mensajes de WhatsApp y capturas que comenzaron a circular entre integrantes de la comunidad.
La primera reacción, contaron, fue una mezcla de indignación, incertidumbre y temor. Pero también apareció otra necesidad: organizarse y fortalecer el acompañamiento a las infancias y adolescencias trans.
"Lo primero que te genera es mucha bronca, mucha incertidumbre y mucho miedo a lo que viene después. Pero también hay que agarrar fuerza desde nuestra posición, porque somos personas más grandes y tenemos que cuidar a nuestras infancias y adolescencias", expresaron.
Para ambos, lo ocurrido en Santa Freak no puede interpretarse como un episodio aislado. Lo inscribieron dentro de un contexto de hostilidad que, aseguran, se manifiesta en distintos ámbitos de la vida cotidiana: la familia, las escuelas, los lugares de trabajo y los espacios públicos.
En ese sentido, señalaron que durante los últimos meses perciben un endurecimiento de las actitudes hacia las personas trans y no binarias. También vincularon ese clima con determinados discursos públicos y con las políticas nacionales que, según su mirada, debilitaron herramientas de inclusión y formación.
"Hay mucho más miedo y mucha más precaución. Lo que queremos hacer entender es que esto no es un caso aislado, sino algo que viene pasando desde hace tiempo", plantearon.
Uno de los puntos más sensibles de la conversación estuvo relacionado con la posibilidad de circular libremente sin temor a sufrir agresiones. Los entrevistados reconocieron que hoy sienten que deben desplazarse acompañados, incluso en lugares que antes consideraban amigables.
La preocupación se vuelve todavía mayor cuando se trata de niños y adolescentes que comienzan a ganar autonomía y participar de actividades sociales.
"Ya no sentimos que haya un espacio en el que podamos estar completamente seguros si vamos solos. Siempre aparece la necesidad de ir en comunidad, de estar con otra persona", explicaron.
También hicieron hincapié en la necesidad de comprender correctamente la naturaleza de este tipo de ataques. Para ellos, no debe confundirse la identidad de género con la sexualidad.
"Hay que dejar en claro que no se trata de la genitalidad ni de la sexualidad. Estamos hablando de un niño de 12 años al que atacaron por su identidad de género, por quién es. Eso es lo que hay que entender y dejar de cuestionar", remarcaron.
Los referentes consideraron que una de las principales herramientas para revertir estas situaciones es la educación. No solamente a través de contenidos vinculados con la prevención de enfermedades o la salud sexual, sino también mediante una formación que incluya el respeto por los límites, la diversidad y la identidad de las demás personas.
En esa línea, reclamaron mayor capacitación en establecimientos educativos, ámbitos laborales y organismos públicos. También advirtieron sobre las consecuencias que pueden tener los mensajes discriminatorios provenientes de sectores con responsabilidades institucionales y políticas.
"Cuando alguien que está más arriba habla de determinada manera sobre otras personas y les falta el respeto, hay quienes sienten que tienen libertad para hacer lo mismo", reflexionaron.
Pese al escenario que describen, Nazer y Piedrabuena expresaron su expectativa de que las nuevas generaciones puedan crecer en una sociedad donde las identidades trans y no binarias sean aceptadas con naturalidad, sin interrogatorios ni cuestionamientos permanentes.
"Esperamos que llegue el día en que podamos decir que somos un varón trans o una persona no binaria y que se tome con la misma naturalidad que cualquier otra experiencia. Las infancias trans existieron siempre. Nosotros también fuimos niños trans y hoy somos adultos", señalaron.
Finalmente, invitaron a quienes deseen conocer las actividades, capacitaciones y propuestas de acompañamiento de la organización a comunicarse a través de Instagram, en la cuenta @varonestrans.
Mensaje de la comunidad Santa Freak
Después de lo sucedido, la propia organización del encuentro también se expresó públicamente. Desde la cuenta SantaFreak.SF, en Facebook, difundieron una publicación especialmente dedicada a Noah, el niño agredido.
En el mensaje confirmaron que el pequeño se encontraba recuperado y nuevamente en su casa, y le transmitieron su afecto y acompañamiento.
"Queremos comenzar enviándole todo nuestro cariño, sabiendo que ya está bien y en su casa. Noah, sos parte de esta comunidad y queremos que sepas que te acompañamos con mucho afecto", expresaron.
Los organizadores reconocieron que la jornada estuvo atravesada por una situación que les provocó tristeza y preocupación, aunque reivindicaron el espíritu con el que nació Santa Freak: un ámbito de encuentro donde convivan familias, artistas, emprendedores y aficionados a la cultura cosplay, el anime y el manga.
"Santa Freak es eso: un espacio de encuentro donde el respeto, el amor, la diversidad y la libertad de ser uno mismo son protagonistas", señalaron.
También agradecieron las numerosas muestras de apoyo y los mensajes recibidos después de que trascendiera el ataque. Y concluyeron con una declaración que busca reafirmar la identidad del evento frente a lo ocurrido: "Santa Freak es un lugar en el mundo, es diversidad, es encuentro. Y vamos a seguir celebrándolo".
Mientras la investigación judicial avanza hacia una instancia decisiva, el episodio dejó una preocupación que atraviesa tanto a las organizaciones de diversidad como a la comunidad que participó de aquella jornada.
Un niño de 12 años terminó hospitalizado después de una agresión motivada, según la hipótesis investigativa, por su identidad de género. Ahora será la Justicia la que deberá determinar las responsabilidades, mientras desde distintos sectores reclaman que ningún chico tenga que sentir miedo de mostrarse tal como es.