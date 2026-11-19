La situación procesal del muralista santafesino Andrés Ignacio Iglesias Petrochelli, conocido como “Cobre”, volverá a ser analizada este jueves 19 de noviembre en los tribunales de Santa Fe.
Tras la confirmación de la condena, la Justicia volverá a discutir si Cobre debe quedar detenido
El muralista Andrés Iglesias Petrochelli deberá presentarse este jueves en los Tribunales de Santa Fe. La fiscalía pidió revisar su situación cautelar luego de que la Cámara ratificara su responsabilidad penal por el abuso de su expareja y fijara una pena de seis años y seis meses de prisión efectiva.
La Oficina de Gestión Judicial (OGJ) N° 1 fijó para las 12.30 una nueva audiencia de prisión preventiva, luego de que la Cámara de Apelaciones en lo Penal confirmara la condena por abuso sexual con acceso carnal contra su expareja, aunque redujera en un año el monto de la pena.
El artista llegará a esta instancia en libertad, pese a haber sido condenado en primera instancia a siete años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo. El miércoles 11 de noviembre, los camaristas Roberto Prieu Mántaras, Oscar Burtnik y Sebastián Creus ratificaron por unanimidad su responsabilidad penal y establecieron una sanción de seis años y seis meses de cárcel.
A pedido de la fiscalía
La nueva discusión cautelar fue solicitada por la fiscal Jorgelina Moser Ferro, integrante de la Unidad Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual del Ministerio Público de la Acusación (MPA), a partir del pronunciamiento de segunda instancia.
La audiencia estará presidida por la jueza penal Susana Luna, quien deberá escuchar los argumentos de las partes antes de resolver sobre el pedido de restricción de la libertad.
Junto con la fiscalía intervendrán las querellantes Paula Condrac y Jaquelina Buschi, abogadas del Centro de Asistencia Judicial (CAJ), que representan a la víctima. Por la defensa fueron notificados los abogados Ignacio Alfonso Garrone y Sebastián Oroño, quienes asistieron a Iglesias Petrochelli durante la investigación penal preparatoria y el juicio oral.
El encuentro está previsto para las 12.30 en la Sala 7, ubicada en el segundo piso del nuevo Anexo del Palacio de Justicia de Santa Fe. Se trata de una nueva instancia para discutir la situación de libertad del condenado, después de que el tribunal de alzada despejara la controversia sobre su responsabilidad penal, aunque modificara parcialmente la sanción impuesta.
Una condena confirmada
El fallo de la Cámara ratificó la condena dictada en julio de 2025 por el juez Lisandro Aguirre, por un episodio ocurrido durante la madrugada del 17 de diciembre de 2022 en una vivienda de Villa California, en San José del Rincón.
Según la reconstrucción judicial, la pareja había regresado de un casamiento y se preparaba para iniciar formalmente una convivencia. Después de una discusión, ambos se acostaron y, cuando la mujer despertó, encontró al acusado sobre su cuerpo. Pese a manifestar que no quería mantener relaciones sexuales e intentar apartarlo, Iglesias Petrochelli la sujetó por la fuerza y consumó el acceso carnal.
Los jueces de segunda instancia consideraron acreditado el hecho a partir del testimonio de la víctima y de distintas corroboraciones periféricas, entre ellas las declaraciones de profesionales, familiares y amigas que describieron las consecuencias emocionales del episodio.
Si bien descartaron los principales planteos defensivos dirigidos a obtener la absolución, hicieron lugar parcialmente al recurso en lo referido a la determinación de la pena. Por ese motivo, redujeron la condena de siete años y seis meses a seis años y seis meses de prisión efectiva.
Ahora, con la confirmación de la responsabilidad penal en segunda instancia, la fiscalía pretende que se vuelva a examinar si corresponde mantener a Iglesias Petrochelli en libertad mientras avanza el proceso judicial.