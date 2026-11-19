Por abuso sexual

Tras la confirmación de la condena, la Justicia volverá a discutir si Cobre debe quedar detenido

El muralista Andrés Iglesias Petrochelli deberá presentarse este jueves en los Tribunales de Santa Fe. La fiscalía pidió revisar su situación cautelar luego de que la Cámara ratificara su responsabilidad penal por el abuso de su expareja y fijara una pena de seis años y seis meses de prisión efectiva.