Dylan Gatica, un joven de 20 años vinculado al fútbol amateur, murió luego de ser apuñalado en el pecho durante un enfrentamiento ocurrido en San Francisco del Monte de Oro, provincia de San Luis. Por el crimen, un hombre de 22 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.
Asesinaron a un futbolista de 20 años de una puñalada en el pecho en San Luis
El ataque ocurrió durante una discusión que habría comenzado por una moto. Por el hecho, un joven de 22 años se entregó a la Policía y permanece detenido mientras avanza la investigación.
El episodio tuvo lugar el martes por la tarde en una vivienda de la localidad. Según las primeras averiguaciones, la víctima había llegado al domicilio junto a un primo y, una vez allí, se habría producido una discusión con el hombre que se encontraba en el lugar. El conflicto estaría relacionado con una motocicleta.
Cómo fue el ataque
En medio de la confrontación, el joven recibió una herida de arma blanca en el pecho. Tras el ataque, fue asistido y trasladado de urgencia en una ambulancia al hospital local.
Sin embargo, pese a la intervención médica, falleció poco después como consecuencia de la gravedad de la lesión.
El sospechoso se entregó
A partir de los testimonios recabados, los investigadores lograron identificar al presunto autor de la agresión y localizarlo en la casa de su madre, situada a pocos metros de donde ocurrió el hecho.
Ante esta situación, efectivos policiales montaron una vigilancia frente al inmueble para impedir una posible fuga. Poco después, el sospechoso salió de la vivienda y se entregó voluntariamente. Desde entonces permanece detenido.
Por disposición del fiscal adjunto Juan Pablo Díaz Estopiñán, de la Fiscalía de Instrucción N.º 1, tomó intervención el Departamento de Homicidios. También se preservó el lugar del ataque para que personal de la División Criminalística llevara adelante las pericias y recolectara elementos de interés para la investigación.
La causa se inició como averiguación de homicidio y busca determinar cómo se desarrolló la agresión y qué circunstancias desencadenaron la pelea.
Quién era el joven futbolista
La noticia provocó una fuerte conmoción en San Francisco del Monte de Oro, donde Dylan era conocido por su participación en el fútbol local.
Durante su trayectoria deportiva, había formado parte de los planteles del Club Social y Deportivo Colocasi y del Club Atlético Rincón. Ambas instituciones manifestaron públicamente su tristeza por la muerte del joven y compartieron mensajes de despedida en sus redes sociales.
Entre las expresiones de afecto de sus allegados y conocidos se repitió una frase que resumió el dolor por su partida: “Siempre en nuestros corazones”.
El emotivo homenaje de los clubes
Uno de los mensajes más sentidos fue publicado por el Club Atlético Rincón, que difundió un video en memoria de Gatica y lo recordó como parte de su familia deportiva y de la comunidad.
“La tristeza no tiene fin. Con profundo dolor despedimos a Dylan Gatica, que nos dejó ayer en San Francisco del Monte de Oro. Un joven de apenas 20 años con una vida por delante, parte de nuestra familia, de nuestro barrio, de nuestra cancha”, expresaron desde la institución.
En la publicación también destacaron su personalidad y el vínculo que había construido con quienes compartieron entrenamientos y partidos.
“Dylan no era solo un nombre. Era un pibe de barrio, un compañero, un amigo. De esos que siempre estaban, que alentaban, que compartían la pasión por estos colores”, señalaron.
Además, remarcaron que la tristeza por su muerte estaba por encima de cualquier rivalidad deportiva: “Hoy no hay partido, no hay resultado, no hay rivalidad que importe. Hoy solo hay silencio, tristeza y un abrazo enorme para su familia, sus amigos y todos los que lo querían”.
Finalmente, el club le dedicó unas últimas palabras: “Dylan, siempre vas a ser parte del Rincón. En cada partido, en cada tribuna, en cada aplauso, vas a estar presente. Descansá en paz, Dylan”.