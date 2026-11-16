Abel Núñez, futbolista de las divisiones inferiores de Fútbol Club Ezeiza, falleció luego de sufrir un fuerte golpe en la cabeza durante un partido de la Quinta División del torneo Juveniles C de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El episodio ocurrió el jueves por la tarde en el predio del Club Atlético La Sonia, en José C. Paz, durante un encuentro frente a Deportivo Muñiz.
Ezeiza: murió un futbolista de 18 años tras recibir un pelotazo en la cabeza durante un partido
El joven había sufrido un traumatismo durante un encuentro de las divisiones inferiores y fue trasladado de urgencia a un centro médico, donde debió ser intervenido quirúrgicamente.
Según trascendió, el joven, categoría 2008 y que llevaba la camiseta número 10, recibió un pelotazo en la cabeza luego de un rechazo y cayó al campo de juego sin reaccionar. Fue asistido inmediatamente y trasladado a un centro médico.
El partido fue suspendido y también se canceló el encuentro de Sexta División que debía disputarse posteriormente.
Fue operado
Tras el golpe, Núñez fue sometido a una intervención quirúrgica. Sin embargo, su evolución no fue favorable.
Ante la gravedad de la situación, Fútbol Club Ezeiza había convocado a una cadena de oración a través de sus redes sociales para pedir por su recuperación.
En el mensaje, la institución pidió a jugadores, familias, dirigentes y allegados que se unieran para acompañar al juvenil y a sus seres queridos en ese difícil momento.
El dolor de los clubes que lo despidieron
Además de jugar al fútbol once en Ezeiza, Abel formaba parte desde 2024 de la Reserva de futsal del Club Nueva Estrella.
Tras conocerse su fallecimiento, la institución decidió suspender toda la actividad deportiva del domingo, incluido el partido que debía disputar frente a Argentinos Juniors.
A través de un comunicado, Nueva Estrella expresó su profundo dolor y acompañó a la familia, los amigos y toda la comunidad del club. También destacó el vínculo del joven con la institución y lo despidió con un mensaje de afecto.
Por su parte, Argentinos Juniors también manifestó sus condolencias y confirmó la suspensión del encuentro previsto para esa jornada.
La despedida de Fútbol Club Ezeiza
Horas después de conocerse la noticia, Fútbol Club Ezeiza publicó una carta para despedir al futbolista, que se había incorporado a la institución durante este año.
Desde el club expresaron su tristeza por la pérdida de un joven que tenía numerosos sueños por cumplir y destacaron que el fútbol quedó en segundo plano frente al dolor de toda la comunidad.
La institución también envió sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de Abel, y aseguró que siempre será parte de la familia de Ezeiza.