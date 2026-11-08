Conmoción

Murió un futbolista de 22 años durante un torneo amateur en Tucumán: se descompensó después de ser reemplazado

Walter Argañaraz participaba de un campeonato en Lomas de Tafí cuando sufrió una descompensación fuera del campo de juego. Fue trasladado de urgencia al hospital local, donde los médicos realizaron maniobras de reanimación, pero no pudieron salvarlo.