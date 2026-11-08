Un joven futbolista de 22 años murió durante una jornada de fútbol amateur en la localidad de Lomas de Tafí, en Tucumán. La víctima fue identificada como Walter Argañaraz, quien sufrió una descompensación poco después de salir del campo de juego por un cambio.
Murió un futbolista de 22 años durante un torneo amateur en Tucumán: se descompensó después de ser reemplazado
Walter Argañaraz participaba de un campeonato en Lomas de Tafí cuando sufrió una descompensación fuera del campo de juego. Fue trasladado de urgencia al hospital local, donde los médicos realizaron maniobras de reanimación, pero no pudieron salvarlo.
Pese a la asistencia médica y los intentos de reanimación, falleció en el hospital.
El episodio ocurrió durante la tarde del sábado 7 de noviembre, mientras se disputaba un encuentro correspondiente a una competencia amateur en un complejo deportivo ubicado en la intersección de las calles Perú y Raya. La noticia fue confirmada por autoridades policiales de la provincia.
Cómo fue la descompensación del joven durante el partido
De acuerdo con las primeras informaciones, Argañaraz estaba participando del encuentro cuando fue reemplazado. Una vez fuera de la cancha, sufrió una descompensación repentina y cayó ante la mirada de sus compañeros y de las personas que se encontraban en el lugar.
Ante la situación, quienes estaban presentes solicitaron ayuda y el futbolista fue trasladado mediante un servicio de emergencias al Hospital de Lomas de Tafí.
El informe difundido por el establecimiento sanitario precisó que el joven ingresó a las 16.25 en estado de paro cardiorrespiratorio. El equipo médico inició de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, pero no obtuvo una respuesta favorable.
Finalmente, los profesionales confirmaron su fallecimiento. Hasta el momento, no se difundieron precisiones sobre qué provocó la descompensación ni se estableció públicamente una causa médica definitiva.
Los mensajes de despedida para Walter Argañaraz
La muerte del joven generó muestras de pesar entre sus compañeros, amigos y las instituciones vinculadas con su actividad deportiva.
Desde Asenta FC, equipo del que formaba parte, publicaron un mensaje para despedirlo y recordar su paso por el plantel. En la comunicación destacaron tanto sus condiciones como jugador como su calidad humana.
También la organización del campeonato CIB Campo Norte expresó sus condolencias a través de las redes sociales. En su publicación, recordó el vínculo que se construye entre quienes comparten las competencias deportivas y acompañó a los familiares y allegados del futbolista.
El Club Atlético Los Andes, por su parte, también manifestó su pesar por la muerte de Argañaraz y envió un mensaje de acompañamiento a sus familiares, entre ellos Luciano Argañaraz y Ángel Costilla, exjugadores de la institución.
En paralelo, la Policía informó que tomó intervención la Fiscalía de Homicidios para avanzar con las actuaciones correspondientes. El objetivo es establecer las circunstancias del episodio y determinar las causas del fallecimiento.
Por ahora, no se informaron antecedentes médicos del joven ni síntomas previos que permitan explicar lo sucedido.