Inter Miami dejó escapar una ventaja de tres goles y empató 3-3 con Charlotte en el Nu Stadium, por la última fecha de la fase regular de la MLS. Lionel Messi fue titular y disputó todo el encuentro, mientras que Rodrigo De Paul convirtió uno de los tantos del conjunto local.
Inter Miami ganaba por tres goles, pero Charlotte se lo empató sobre el final
Con Messi durante los 90 minutos y un tanto de De Paul, el equipo de Florida igualó 3-3 en la última fecha de la MLS. Ya tenía asegurado su lugar en los playoffs.
El equipo dirigido por Cristian “Kily” González construyó la diferencia durante el primer tiempo, con goles de Ian Frey, Luis Suárez y De Paul. En el complemento, un doblete de Liel Abada acercó a la visita y Rodolfo Aloko marcó sobre el cierre para completar la remontada.
Dos tiempos distintos
Durante la primera parte, Inter impuso un ritmo intenso y encontró la eficacia necesaria para tomar distancia en el marcador. Los tres goles lo dejaron en una posición favorable para cerrar con una victoria su participación en la etapa regular, antes del comienzo de las eliminatorias.
Sin embargo, el conjunto de Florida perdió intensidad después del descanso y permitió la reacción de Charlotte. Abada convirtió por duplicado y mantuvo al visitante en partido hasta la aparición de Aloko, cuyo tanto estableció el resultado definitivo.
La mira en los playoffs
Pese al empate, Inter Miami terminó segundo en su conferencia, detrás de Nashville, y ya tenía garantizada la clasificación a los playoffs. Su próximo rival saldrá entre Cincinnati y Columbus Crew, en la instancia que abrirá su camino hacia el título de la MLS.
Messi completó los 90 minutos sin convertir. Además del capitán argentino y de De Paul, también participaron del encuentro Germán Berterame, David Ayala, Gonzalo Luján y Facundo Mura.