El fútbol francés atraviesa horas de profundo dolor por la muerte de Wanis Honsor, un jugador de 22 años que sufrió un paro cardíaco mientras entrenaba con el Saint-Denis FC, equipo al que se había incorporado en enero de 2026.
Murió un defensor francés de 22 años tras sufrir un paro cardíaco en una práctica
El jugador se descompensó mientras entrenaba con su equipo en la isla de Reunión. Los médicos intentaron reanimarlo durante 45 minutos, pero no lograron salvarle la vida.
El dramático episodio ocurrió durante una práctica, cuando el defensor se descompensó y cayó sobre el campo de juego. Pese a los esfuerzos del personal médico, que realizó maniobras de reanimación durante aproximadamente 45 minutos, no fue posible salvarle la vida.
La despedida del club
La noticia provocó una fuerte conmoción entre las instituciones que acompañaron el recorrido deportivo del joven futbolista. Uno de los clubes que expresó públicamente su tristeza fue el FC Rouen 1899, donde Honsor dio sus primeros pasos en el fútbol y consiguió debutar en el plantel profesional.
A través de sus redes sociales, la institución compartió un mensaje para despedirlo y enviar sus condolencias a sus familiares y seres queridos.
"El FC Rouen 1899 ha recibido con gran tristeza la noticia del repentino fallecimiento de Wanis Honsor, quien sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento con su club, el Saint-Denis FC".
En el comunicado, el equipo también recordó su paso por las divisiones formativas, el conjunto filial y sus primeras apariciones con el plantel principal.
"Wanis disputó tres encuentros con el primer equipo durante la temporada 2023/2024, anotando un gol en el Stade Diochon", detalló el club en su publicación.
Finalmente, la institución manifestó sus más sinceras condolencias a la familia y a todas las personas cercanas al futbolista.
Trayectoria
Honsor comenzó su formación futbolística en el FC Rouen 1899, institución en la que recorrió distintas categorías juveniles antes de llegar al equipo filial.
Su buen recorrido en el club le permitió tener oportunidades en el primer equipo durante la temporada 2023/2024. En esa etapa llegó a disputar tres partidos y convirtió un gol en el Stade Diochon.
Posteriormente, continuó su carrera en diferentes instituciones del fútbol francés. Su siguiente destino fue el UF Macon y, en enero de 2025, se incorporó al FC Dieppe. Meses más tarde, en agosto de ese mismo año, inició una nueva etapa en el FC Flers.
Su última etapa en el Saint-Denis FC
En enero de 2026, el defensor se sumó al Saint-Denis FC, equipo de la isla de Reunión, territorio francés de ultramar situado en el océano Índico.
Allí competía en la Región 1, la máxima categoría del fútbol local, donde había comenzado una nueva etapa de su carrera deportiva.
La muerte de Wanis Honsor, a los 22 años, generó una profunda tristeza en los clubes por los que pasó y volvió a conmocionar al ambiente futbolístico francés.