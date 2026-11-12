A los 26 años

Murió Alix Small, la campeona escocesa de culturismo que había contado su lucha contra la anorexia

La atleta tenía 26 años y había ganado dos títulos de la IFBB Pro League. Alcanzó reconocimiento internacional tras superar un trastorno alimentario y competir en el Mr. Olympia. Su fallecimiento fue confirmado por su madre y una amiga; por el momento, no se informó la causa de muerte.