Alix Small, la fisicoculturista escocesa que llegó a competir entre las mejores del mundo en su disciplina, murió el 8 de noviembre a los 26 años. La noticia fue confirmada por su madre, Karen Small, y una amiga cercana, según informó la revista estadounidense People. Su fallecimiento generó mensajes de despedida entre deportistas, entrenadores y seguidores del culturismo.
Murió Alix Small, la campeona escocesa de culturismo que había contado su lucha contra la anorexia
La atleta tenía 26 años y había ganado dos títulos de la IFBB Pro League. Alcanzó reconocimiento internacional tras superar un trastorno alimentario y competir en el Mr. Olympia. Su fallecimiento fue confirmado por su madre y una amiga; por el momento, no se informó la causa de muerte.
La joven había construido su carrera deportiva después de atravesar durante años un trastorno de la conducta alimentaria. Su historia personal, que compartió públicamente en entrevistas y redes sociales, trascendió el ámbito de las competencias y la convirtió en una referente para personas que atravesaban experiencias similares.
Hasta el momento, no se comunicó oficialmente la causa de su muerte. Tampoco se estableció una relación entre sus antecedentes de anorexia y el fallecimiento.
La anorexia comenzó durante su adolescencia
Small creció en Forfar, una localidad de Escocia. Según contó en distintas oportunidades, comenzó a restringir su alimentación cuando tenía 15 años. Con el tiempo, el cuadro se agravó y también atravesó episodios de bulimia.
Durante la etapa más difícil de la enfermedad llegó a pesar alrededor de 32 kilos. La propia atleta habló abiertamente sobre ese período y utilizó sus plataformas digitales para visibilizar los trastornos alimentarios y compartir aspectos de su recuperación.
En una entrevista concedida a STV News en 2021, explicó que el culturismo fue un punto de inflexión en su relación con el cuerpo. La disciplina le permitió orientar sus objetivos hacia el desarrollo de la fuerza y el rendimiento físico, en lugar de concentrarse exclusivamente en la apariencia.
También relató que atravesó un proceso de recuperación exigente. En una participación en el podcast The Woman’s Fittest, contó que durante una etapa de mejoría logró recuperar más de 18 kilos y modificar sus hábitos alimentarios.
A través de sus publicaciones, Small buscaba transmitir su experiencia y advertir sobre la gravedad de los trastornos de la conducta alimentaria.
Dos títulos internacionales y una participación en el Mr. Olympia
Su carrera profesional avanzó rápidamente. A los 19 años obtuvo la credencial de la IFBB Pro League, una de las principales organizaciones del fisicoculturismo competitivo.
En 2021 ganó el Europa Pro Championships, disputado en España. Ese resultado le permitió clasificarse para el Mr. Olympia, uno de los torneos más importantes de la disciplina. En esa competencia terminó en el puesto 12 de la categoría fitness.
Al año siguiente consiguió otro título internacional al imponerse en el Mr. Big Evolution Pro, realizado en Portugal. La victoria le abrió nuevamente las puertas del Olympia, aunque no pudo completar su participación debido a problemas de salud.
Después de ese episodio no volvió a competir en el circuito profesional.
Tras conocerse su muerte, distintas figuras del ambiente deportivo compartieron mensajes de despedida. Entre ellas estuvieron las competidoras Phoebe Goodwin y Kerry Sexton, quienes destacaron su compañerismo y el vínculo que habían construido dentro del deporte.
Su madre también expresó públicamente el dolor de la familia y recordó la cercanía que tenía con su hija. La historia de Small quedó marcada tanto por sus resultados deportivos como por la decisión de hablar sobre una enfermedad que había atravesado desde muy joven.