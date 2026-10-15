Repercusión

Murió Marianne von Gierke, la fisicoculturista chilena que había alcanzado la cima internacional

La atleta tenía 40 años y su fallecimiento fue confirmado por la organización NPC Chile. En agosto había ganado el campeonato Rising Phoenix y, semanas antes de morir, compitió en Mr. Olympia, donde obtuvo el puesto 13 en la categoría Women’s Physique. También era abogada y se dedicaba a orientar a otros deportistas.