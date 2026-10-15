La muerte de Marianne von Gierke, una de las representantes chilenas del fisicoculturismo profesional, generó conmoción en el ambiente deportivo.
Murió Marianne von Gierke, la fisicoculturista chilena que había alcanzado la cima internacional
La atleta tenía 40 años y su fallecimiento fue confirmado por la organización NPC Chile. En agosto había ganado el campeonato Rising Phoenix y, semanas antes de morir, compitió en Mr. Olympia, donde obtuvo el puesto 13 en la categoría Women’s Physique. También era abogada y se dedicaba a orientar a otros deportistas.
La atleta tenía 40 años y había conseguido consolidar una carrera internacional que tuvo uno de sus momentos más importantes durante 2026, con una victoria en el campeonato Rising Phoenix y una nueva participación en Mr. Olympia, el certamen más reconocido de esta disciplina.
La noticia fue confirmada por la división chilena del National Physique Committee (NPC). Hasta el momento, no se informaron públicamente las causas de su fallecimiento.
La repercusión de la noticia también llegó a las búsquedas en internet. Según los datos de Google Trends para Argentina durante las últimas 4 horas, el nombre de la deportista superó las 2.000 búsquedas y registró un crecimiento del 1.000 %. La consulta figuraba entre las tendencias activas al momento de revisar la herramienta, un indicador del interés que despertó la noticia en el país.
Su muerte se conoció poco después de una temporada de resultados destacados. Von Gierke había logrado competir junto a las principales figuras del fisicoculturismo femenino y, a través de sus redes sociales, compartía tanto los avances de su preparación física como el trabajo que implicaba llegar a los escenarios internacionales.
De su llegada al circuito profesional al triunfo en Rising Phoenix
La carrera profesional de Marianne von Gierke comenzó a tomar forma en 2021, cuando consiguió su lugar en la IFBB Professional League. Desde entonces, avanzó en el circuito internacional del fisicoculturismo y participó en competencias disputadas en distintos países, entre ellos Canadá, Puerto Rico y Estados Unidos, según los antecedentes difundidos por medios chilenos y argentinos.
Uno de los hitos de su recorrido fue la consagración en el Rising Phoenix de Arizona, en agosto de 2026. La atleta obtuvo el primer puesto en la categoría Women’s Physique, una división del fisicoculturismo femenino en la que se evalúan, entre otros aspectos, el desarrollo muscular, la definición y la presentación sobre el escenario.
Ese resultado tuvo un valor especial porque le permitió volver a clasificarse para Mr. Olympia. El campeonato reúne a deportistas de primer nivel y representa uno de los escenarios más importantes para quienes compiten profesionalmente en esta disciplina.
La propia Von Gierke había relacionado su triunfo con la idea de volver a levantarse después de momentos difíciles. En una publicación posterior a la victoria, describió el resultado como una forma de reconstruirse y de recuperar su lugar en el escenario internacional. Sus palabras mostraban que, para ella, el trofeo representaba algo más que una posición en una tabla de resultados.
El triunfo en Arizona también marcó una nueva etapa en su carrera. Tras participar por primera vez en Mr. Olympia en 2024, cuando terminó en el puesto 16, regresó en 2026 y alcanzó la decimotercera posición en Women’s Physique. La competencia se realizó en Las Vegas, Estados Unidos, entre el 24 y el 27 de septiembre.
La actuación la ubicó entre las competidoras de una de las principales citas del calendario internacional. Su participación había sido reciente y formaba parte de una temporada en la que también consiguió otros resultados relevantes.
Su vida fuera del escenario y los mensajes de despedida
Además de su carrera como fisicoculturista, Von Gierke era abogada y compartía en sus redes sociales contenidos vinculados con sus dos actividades. En su perfil profesional también se presentaba como entrenadora y asesora en preparación física y poses, tareas relacionadas con el acompañamiento de atletas que se preparan para competir.
Esa faceta formaba parte de su identidad pública. Sus publicaciones no se limitaban a mostrar los resultados obtenidos en los torneos: también incluían entrenamientos, momentos de preparación y agradecimientos a las personas que la acompañaban durante las distintas etapas de su carrera.
Después de su participación en Mr. Olympia, había dedicado un mensaje a su compañero por el apoyo recibido fuera de los escenarios. En esa publicación señaló que su temporada deportiva había terminado y destacó el trabajo que no siempre se ve durante una competencia.
También agradeció al equipo que la acompañó en el proceso de preparación, con el que analizaba y ajustaba detalles hasta el momento de salir a competir.
La división chilena del National Physique Committee la despidió con un mensaje en el que destacó su dedicación, disciplina y participación en Mr. Olympia. La publicación fue compartida por cuentas vinculadas con el fisicoculturismo y recibió mensajes de personas que expresaron su pesar por la noticia.
El interés que generó su fallecimiento también quedó reflejado en Google Trends. La herramienta permite observar qué temas despiertan un interés de búsqueda superior al habitual y cómo evoluciona ese interés a lo largo del tiempo.
En este caso, el registro de más de 2.000 búsquedas y el crecimiento del 1.000 % corresponden a los datos disponibles al momento de la consulta. No representan necesariamente el total de búsquedas realizadas ni permiten conocer los motivos individuales de cada usuario.
La presencia de Marianne von Gierke entre las tendencias muestra cómo una noticia vinculada con el deporte internacional puede generar repercusión fuera de su país de origen. Para comprender el alcance de su trayectoria, esos datos deben complementarse con información verificable sobre sus resultados deportivos y la confirmación de su fallecimiento.
A los 40 años, Marianne von Gierke deja una trayectoria marcada por su llegada al circuito profesional, los títulos internacionales y dos participaciones en Mr. Olympia.
Su último año deportivo había incluido una consagración que le permitió regresar a la competencia más importante de su disciplina. La noticia de su muerte interrumpió ese recorrido y dejó una profunda tristeza entre quienes seguían su carrera y compartían su pasión por el fisicoculturismo.