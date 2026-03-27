Falleció a los 47 años la multicampeona argentina de fisicoculturismo Gladys Castaños
La atleta rionegrina, referente indiscutida de la disciplina a nivel internacional, se encontraba internada en una clínica de la ciudad de Viedma. El deporte nacional despide a una de sus figuras más laureadas.
Falleció a los 47 años la multicampeona argentina de fisicoculturismo Gladys Castaños.
El deporte argentino se encuentra en estado de conmoción tras conocerse la noticia del fallecimiento de Gladys Castaños. La atleta, de 47 años, era una de las máximas exponentes del fisicoculturismo en el país y una embajadora del esfuerzo y la disciplina en los escenarios más importantes del mundo.
Castaños, oriunda de la provincia de Río Negro, se encontraba internada en un centro de salud de Viedma debido a complicaciones derivadas de una enfermedad que venía enfrentando en el último tiempo. Su partida genera un vacío inmenso en una comunidad deportiva que la admiraba no solo por su imponente palmarés, sino por su calidez humana y su rol como formadora de nuevas generaciones.
Castaños se encontraba internada en una clínica de la ciudad de Viedma.
Una trayectoria marcada por el éxito mundial
La carrera de Gladys Castaños estuvo signada por la excelencia. A lo largo de su trayectoria profesional, logró lo que muy pocos atletas consiguen: coronarse tres veces campeona mundial en diferentes certámenes internacionales de fisicoculturismo y fitness.
Su constancia la llevó a representar a la bandera argentina en competencias de élite, donde siempre destacó por su simetría, preparación y profesionalismo.
Más allá de los títulos, Gladys era propietaria de un reconocido gimnasio en su ciudad natal, donde se dedicaba a la preparación física y al asesoramiento nutricional. Su vida estaba íntegramente ligada al bienestar y al fomento de la actividad física como un estilo de vida, convirtiéndose en una mentora para cientos de jóvenes que buscaban seguir sus pasos en el culturismo.
La atleta rionegrina era referente indiscutida de la disciplina a nivel internacional.
El adiós de una referente
Desde que se hizo pública la triste noticia, las redes sociales se inundaron de mensajes de despedida. Colegas, alumnos y personalidades del deporte destacaron su resiliencia y su espíritu competitivo. "Se fue una guerrera, una mujer que puso el nombre de Argentina en lo más alto del podio mundial", expresaron desde su círculo íntimo.
La trayectoria de Castaños no solo se limitó a las pesas; fue una promotora incansable de la salud y la superación personal. Su legado quedará grabado en los registros históricos del fisicoculturismo argentino como una de las atletas más influyentes y exitosas que ha dado la Patagonia.
Familiares y amigos informaron que los restos de la deportista serán despedidos en una ceremonia íntima en la capital rionegrina. Mientras tanto, las distintas federaciones de fisicoculturismo del país han manifestado su intención de realizar homenajes en las próximas competencias nacionales para honrar la memoria de quien fuera, sin dudas, una de las grandes leyendas de la disciplina.