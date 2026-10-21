Tragedia

Murió un fisicoculturista de 33 años tras desplomarse durante una competencia en Inglaterra

Mateusz Chmura sufrió una emergencia médica durante las finales británicas de la Asociación de Cultura Física, en la ciudad de Telford. Fue asistido en el lugar y trasladado a un hospital, donde murió. Su esposa también advirtió sobre una colecta difundida en internet que, según afirmó, no había autorizado.