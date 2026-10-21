El fisicoculturista polaco Mateusz Chmura, de 33 años, murió después de desplomarse mientras participaba en una competencia en Inglaterra. El episodio ocurrió el domingo 18 de octubre durante las finales británicas de la Asociación de Cultura Física (PCA), realizadas en el Centro Internacional de Telford.
Murió un fisicoculturista de 33 años tras desplomarse durante una competencia en Inglaterra
Mateusz Chmura sufrió una emergencia médica durante las finales británicas de la Asociación de Cultura Física, en la ciudad de Telford. Fue asistido en el lugar y trasladado a un hospital, donde murió. Su esposa también advirtió sobre una colecta difundida en internet que, según afirmó, no había autorizado.
Tras recibir asistencia médica en el lugar, el deportista fue trasladado a un hospital, donde falleció horas después. La noticia se conoció públicamente el miércoles 21 de octubre.
Chmura competía en la categoría Classic Bodybuilding Medium, correspondiente al culturismo clásico de peso medio, cuando sufrió la emergencia sobre el escenario. La organización del torneo confirmó su muerte mediante un comunicado y expresó sus condolencias a la esposa, los familiares y los amigos del atleta.
Hasta el momento, no se difundieron oficialmente las causas del fallecimiento. Tampoco se informó de manera concluyente qué provocó el episodio médico que sufrió durante la presentación.
Cómo fue la emergencia médica durante el torneo en Inglaterra
De acuerdo con la información difundida por la PCA, Chmura recibió asistencia de los paramédicos presentes en el recinto, del servicio local de ambulancias y de integrantes del equipo de Midlands Air Ambulance. Luego fue trasladado a un hospital, donde murió pese a los esfuerzos del personal que intervino.
En su comunicado, la organización lamentó el desenlace y agradeció a los profesionales de la salud y a las demás personas que colaboraron durante la emergencia. También pidió respeto por la privacidad de los seres queridos del deportista.
La asociación describió lo ocurrido como una situación angustiante para quienes estaban presentes y señaló que las personas que presenciaron el episodio podían buscar apoyo si lo necesitaban.
La competencia se desarrollaba en el Centro Internacional de Telford, en la localidad inglesa del mismo nombre. Chmura, que residía en Wakefield, participaba de una de las instancias más importantes del calendario británico de la PCA.
Según informó el diario La Nación, el torneo fue interrumpido mientras el atleta recibía asistencia. Después de su traslado al hospital y antes de que se conociera la noticia de su muerte, los organizadores se reunieron con los participantes y resolvieron reanudar la competencia. Los atletas tuvieron la posibilidad de continuar o retirarse.
La decisión se tomó cuando todavía no se había confirmado el fallecimiento. Posteriormente, la organización transmitió sus condolencias y agradeció la intervención de los equipos médicos que intentaron asistir al competidor.
Por el momento, no se comunicaron detalles oficiales que permitan establecer la causa de la emergencia ni relacionarla con alguna condición de salud determinada.
Quién era Mateusz Chmura y la advertencia de su esposa por una colecta
El fallecimiento de Chmura se produjo cuando el deportista llevaba apenas dos semanas de experiencia en competencias de fisicoculturismo. Su primera participación había sido el 4 de octubre, en el torneo PCA First Timers de Yorkshire, donde obtuvo el segundo puesto.
Las finales británicas de Telford representaban su segunda competencia. Además, el lunes 19 de octubre, un día después del torneo en el que sufrió el colapso, habría cumplido 34 años.
Tras conocerse la noticia, su esposa, Patrycja, publicó una advertencia sobre una campaña de recaudación de fondos que circulaba en internet en nombre de la familia.
La mujer aseguró que no había creado ni autorizado esa iniciativa y pidió que no se realizaran donaciones a través de esa publicación. También señaló que la campaña incluía información que no reconocía como verdadera y manifestó su preocupación ante la posibilidad de que se tratara de una estafa.
En su mensaje, Patrycja sostuvo que cualquier eventual colecta legítima sería comunicada directamente por ella o mediante canales oficiales y confiables. De ese modo, buscó evitar que personas que quisieran colaborar con la familia transfirieran dinero a una iniciativa que, según denunció, no contaba con su consentimiento.
La esposa del deportista también agradeció los mensajes de acompañamiento recibidos después de la muerte de Chmura. En medio del duelo, expresó que atravesaba un momento muy doloroso y que no tenía fuerzas para ofrecer más declaraciones.
La advertencia sobre la recaudación de fondos se sumó así a las repercusiones del fallecimiento, mientras la familia pidió respeto por su privacidad.
Por ahora, la causa de muerte de Mateusz Chmura permanece sin confirmación oficial. La organización del certamen ratificó el fallecimiento y reconoció la labor de quienes intervinieron durante la emergencia, mientras sus allegados enfrentan la pérdida y buscan evitar el uso no autorizado de su nombre para solicitar donaciones.