Luto en el deporte

Murió a los 34 años Ciara Mageean, la campeona europea de atletismo que había anunciado que tenía cáncer

La fondista irlandesa ganó los 1.500 metros del Europeo de Roma 2024 y participó en dos Juegos Olímpicos. World Athletics confirmó su fallecimiento y recordó una carrera en la que también consiguió medallas continentales y récords nacionales.