El atletismo internacional está de luto por la muerte de Ciara Mageean, la destacada fondista irlandesa que falleció este domingo 1 de noviembre a los 34 años, luego de luchar contra el cáncer. La noticia fue confirmada por su familia y también por World Athletics, el organismo rector de este deporte.
Murió a los 34 años Ciara Mageean, la campeona europea de atletismo que había anunciado que tenía cáncer
La fondista irlandesa ganó los 1.500 metros del Europeo de Roma 2024 y participó en dos Juegos Olímpicos. World Athletics confirmó su fallecimiento y recordó una carrera en la que también consiguió medallas continentales y récords nacionales.
Mageean había comunicado en julio de 2025 que le habían diagnosticado la enfermedad. Su fallecimiento se produjo semanas después de haberse casado con su pareja, Thomas Moran, en Belfast.
A través de un comunicado, World Athletics expresó su pesar por la pérdida de una deportista a la que definió como una inspiración dentro y fuera de las pistas. También destacó los principales logros de una carrera que la convirtió en una de las figuras más importantes del atletismo irlandés.
Una campeona europea que hizo historia
El mayor logro deportivo de Mageean llegó en 2024, cuando ganó la medalla de oro en los 1.500 metros del Campeonato Europeo de Roma. Con ese resultado se convirtió en la segunda atleta irlandesa en conquistar un título europeo individual al aire libre, después de Sonia O'Sullivan.
Su trayectoria continental también incluyó una medalla de bronce en 2016 y una de plata en 2022, ambas en los 1.500 metros. En 2019 había conseguido, además, una presea de bronce en el Campeonato Europeo bajo techo.
La atleta también tuvo presencia en competencias internacionales de primer nivel. Fue cuarta en los 1.500 metros del Mundial de 2023 y participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020, disputados en 2021.
En 2024 tenía previsto competir en París, pero una lesión le impidió participar en la cita olímpica.
Los récords que dejó en el atletismo irlandés
Mageean cerró su carrera como dueña de los récords nacionales irlandeses en los 800 metros, con 1:58.51; los 1.000 metros, con 2:31.06; los 1.500 metros, con 3:55.87; y la milla, con 4:14.58.
Sus primeros logros internacionales habían llegado en categorías juveniles. En 2009 obtuvo la medalla de plata en los 800 metros del Mundial Sub 18 y, un año después, consiguió otra presea plateada en los 1.500 metros del Mundial Sub 20.
También se destacó en los Juegos de la Mancomunidad: en Birmingham 2022 ganó la medalla de plata en los 1.500 metros.
El diagnóstico y el reconocimiento de sus pares
En julio de 2025, Mageean hizo público que había sido diagnosticada con cáncer. Desde entonces atravesó un tratamiento y compartió parte de su experiencia, agradeciendo el acompañamiento recibido.
Su muerte generó expresiones de pesar en el mundo del deporte. Athletics Ireland destacó su valentía, calidez y espíritu, y señaló que su legado permanecerá en todas las personas cuyas vidas tocó.
La historia de Mageean quedó marcada por sus medallas, sus récords y su capacidad para representar a Irlanda en las principales competencias internacionales.