La ex recordista argentina de los 100 metros llanos construyó una de las trayectorias más importantes del atletismo nacional. Hoy, tras décadas de competencia y formación deportiva, presenta su primer álbum y comienza un nuevo camino como autora, compositora y cantante.
De la velocidad que hizo historia a una nueva carrera en la música
Fue récord en los 100 metros llanos, representó al país en muchas ocasiones, acumuló 54 medallas en torneos nacionales y ahora es autora, compositora y cantante.
Hay deportistas que, una vez finalizada su carrera, eligen permanecer cerca de la actividad que los hizo conocidos. Otros encuentran nuevos desafíos donde vuelven a empezar desde cero. Vanesa Luciana Wohlgemuth pertenece a este último grupo. Después de escribir una de las páginas más importantes de la velocidad argentina, decidió transformar otra de sus grandes pasiones en un proyecto artístico que hoy comienza a tomar forma.
Durante más de tres décadas, su nombre estuvo ligado al atletismo nacional. En 2004 estableció el récord argentino absoluto de los 100 metros llanos con un registro de 11s57, una marca que permaneció vigente durante doce años y que marcó un antes y un después para la velocidad femenina del país.
Récords y logros en atletismo
Su historia deportiva, sin embargo, va mucho más allá de ese récord. Integró la posta argentina que aún conserva la plusmarca nacional de los 4x400 metros y acumuló una colección de 54 medallas en Campeonatos Argentinos de Mayores: 28 de oro, 16 de plata y 10 de bronce, consolidándose como una de las atletas más exitosas de su generación.
El paso del tiempo nunca fue un límite. Ya en la categoría máster volvió a demostrar su vigencia al batir los récords sudamericanos de los 100 y 200 metros, confirmando que la excelencia deportiva también puede sostenerse con disciplina, experiencia y pasión.
Paralelamente, encontró otra manera de seguir vinculada al atletismo. Como entrenadora certificada por World Athletics trabaja en la formación de atletas y corredores, compartiendo los conocimientos adquiridos durante años de competencia de alto nivel. También colaboró para acercar indumentaria y calzado técnico a deportistas argentinos, una necesidad que conoce de primera mano.
Transición hacia la música
Pero mientras todo eso ocurría, otra historia se escribía en silencio. La escritura siempre ocupó un lugar importante en su vida. Durante años fue llenando cuadernos con textos, ideas e imágenes que nunca habían encontrado un destino definitivo. Con el tiempo, esas palabras comenzaron a transformarse en canciones hasta convertirse en una propuesta artística con identidad propia.
Actualmente desarrolla su carrera como autora, compositora y cantante dentro del género Dark Art Pop, un estilo que combina atmósferas cinematográficas, sonidos conceptuales y una fuerte búsqueda estética, donde cada obra forma parte de un universo narrativo.
Su primer álbum, "Lo que es raíz permanece", será presentado de manera completa el próximo 8 de agosto. El trabajo reúne ocho composiciones: Mentes Inasibles, Quema, Anestesia Óxida, Labios de Humo, Libertad sin pulso, Cae el velo Show, Ciclos sin lógica y Ella venía de Lužice. Gran parte del material ya puede escucharse en las principales plataformas digitales.
Un álbum debut y un nuevo disco
Al mismo tiempo, Wohlgemuth ya comenzó a anticipar canciones de "La Llave", su segundo disco, integrado por doce obras que profundizan el universo conceptual iniciado en su debut. Ambos álbumes formarán parte de una trilogía artística que se completará con un tercer trabajo.
Reinvención constante de Wohlgemuth
En un tiempo donde las carreras suelen definirse por una sola actividad, Vanesa Wohlgemuth eligió demostrar que siempre es posible reinventarse. Primero dejó una marca imborrable en las pistas de atletismo. Ahora busca hacerlo desde un escenario, con canciones nacidas mucho antes de ser música.
Porque algunas personas compiten contra el reloj. Otras, simplemente, nunca dejan de desafiarse.