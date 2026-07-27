Las Divisiones Formativas de la Liga Esperancina de Fútbol vivieron su jornada más esperada en la localidad de Pilar. En un ambiente de fiesta, se disputaron las finales del Torneo Apertura 2026 "Pedro Sánchez". Este evento dejó una conclusión que se repite temporada tras temporada: el trabajo en las inferiores sigue siendo uno de los grandes pilares del fútbol regional.
Esperanza y San Carlos se repartieron la gloria en las finales formativas de la LEF
En la localidad de Pilar se vivió una jornada plenamente emotiva con el semillero del fútbol esperancino.
La jornada deportiva fue un éxito de convocatoria. Contó con el acompañamiento de las familias y el esfuerzo de los clubes. El balance final arrojó un claro dominio de la ciudad de Esperanza con tres títulos obtenidos. Por su parte, Argentino de San Carlos ratificó su protagonismo al quedarse con la corona restante.
Un grito histórico: Esperanza FC conquistó la Octava División
La actividad oficial en la cancha comenzó con una definición que quedará guardada para siempre en las páginas doradas de la región. En el partido decisivo de Octava División, Esperanza FC se midió ante Santa Clara FC en un duelo táctico y cerrado.El quiebre del marcador llegó gracias al olfato goleador de Emiliano Goltz. Su tanto decretó el 1 a 0 definitivo a favor de Esperanza FC. Con el pitazo final, el joven club esperancino conquistó el primer título liguista de toda su historia. Este logro representa un premio al crecimiento institucional de la entidad. También es un reconocimiento a su apuesta permanente por la formación integral de futbolistas desde sus primeros pasos.
Autoridad y buen juego: Unión de Esperanza gritó campeón en Séptima
En el segundo turno de la tarde, la Séptima División ratificó el excelente presente futbolístico de Unión de Esperanza. El conjunto "repollero" saltó al campo de juego con una propuesta ofensiva y superó con total autoridad a Santa Clara FC por 2 a 0.La gran figura del encuentro fue Santino Ciro. El delantero anotó los dos goles que le dieron la tranquilidad y el triunfo a su equipo. De esta manera, Unión coronó una campaña impecable. Su trayecto reflejó regularidad, buen trato de la pelota y un sólido trabajo en las divisiones menores. El proceso de la institución sigue dando frutos a nivel competitivo.
Mística sancarlina: El "Tino" se adueñó de la Sexta División
La única copa de la jornada que salió de los límites de la ciudad de Esperanza tuvo un destino largamente conocido en el fútbol formativo: San Carlos Centro. En la final de Sexta División, Argentino de San Carlos derrotó por 2 a 0 a Libertad de San Jerónimo Norte.El triunfo se construyó gracias a las definiciones de Renzo Favre y Francisco Botelli. Con este resultado, el "Tino" sumó su tercera estrella en esta categoría particular. La victoria volvió a demostrar la vigencia de un proyecto deportivo serio. Esta estructura dirigencial y técnica se mantiene entre las más competitivas de la Liga Esperancina desde hace varios años.
Hazaña en los penales: San Lorenzo Inicial se quedó con el clásico de Quinta
El cierre de la jornada en Pilar regaló un marco emotivo inigualable con una final ciento por ciento esperancina. San Lorenzo Inicial y Bartolomé Mitre protagonizaron un clásico vibrante que terminó igualado 1 a 1 en el tiempo reglamentario. Dylan Márquez abrió el marcador para Mitre, mientras que Francisco Cammisi estableció el empate definitivo para el conjunto celeste y blanco.La paridad obligó a resolver el campeonato desde el punto penal. La definición fue una de las más electrizantes que se recuerden en las formativas de la LEF. Luego de una serie inicial igualada en cuatro ejecuciones por bando, la precisión y la templanza favorecieron a San Lorenzo, que finalmente se impuso por 6 a 5.
El título adquiere un valor épico y doblemente meritorio por un detalle clave. El campeón fue el equipo "Inicial" de San Lorenzo, conformado por jugadores de menor edad a la de la categoría. El plantel de la división correspondiente había finalizado el torneo en la quinta posición. Esto expone el enorme potencial que posee la cantera azul y blanca y el excelente trabajo que se realiza desde las bases.Un balance institucional que proyecta futuro.
El saldo final de las finales formativas dejó una imagen institucional contundente para la Liga. Se registraron tres títulos para los representantes de Esperanza y uno para San Carlos. Más allá de los nombres de los campeones, la jornada fue una nueva demostración de que el fútbol formativo de la región continúa en franco crecimiento.Detrás de cada vuelta olímpica y de cada medalla entregada aparece un engranaje fundamental. Este sistema se sostiene por el esfuerzo diario de los chicos, el compromiso de entrenadores y dirigentes, y el acompañamiento incondicional de las familias en cada cancha de la región.