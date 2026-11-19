Un trabajador de Metrogas, de 44 años, falleció este jueves durante la madrugada como consecuencia de las graves heridas que sufrió en la explosión registrada el viernes 13 de noviembre en Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús. Con esta muerte, ascienden a dos las víctimas fatales del siniestro.
Remedios de Escalada: murió otro operario tras la explosión y ya son dos las víctimas fatales
Un trabajador de 44 años falleció este jueves tras permanecer internado en grave estado desde el estallido ocurrido durante tareas de reparación de una cañería de gas.
El trabajador se encontraba hospitalizado en el sanatorio Fitz Roy, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, donde permanecía internado en estado crítico desde el episodio.
La explosión se produjo mientras se realizaban tareas de reparación en una cañería de gas que sufrió una rotura. El incidente dejó inicialmente una víctima fatal y varios trabajadores afectados, entre ellos el operario que murió durante las últimas horas.
Qué informó la empresa
Desde la empresa Metrogas comunicaron que están acompañando a los familiares, compañeros y amigos del trabajador fallecido.
En tanto, la causa judicial continúa su curso para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el estallido y determinar las responsabilidades correspondientes.
La investigación
Por disposición de la Justicia, la Morgue Judicial de la Nación interviene en la autopsia del trabajador fallecido. En la investigación participa la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 2 de la Ciudad de Buenos Aires.
Por otro lado, la persona que murió en el lugar de la explosión todavía no fue identificada oficialmente. Entre las hipótesis que se manejan, se encuentra la posibilidad de que se trate de Marcelo García, un operario cuya familia continúa reclamando respuestas y busca conocer qué ocurrió con él.
Mientras avanzan las actuaciones judiciales, los familiares esperan precisiones sobre la identidad de la primera víctima y las circunstancias que rodearon el trágico episodio.